Editor
 Onur Kaya

Site aidatlarındaki fahiş artışa yasal düzenleme! Tavan zam oranı belli oldu

Site aidatlarındaki fahiş artışlara vatandaşlardan tepki yağıyor. Ancak keyfi artışa 'bakanlık' freni geliyor. Meclis'e sunulacak yeni kanun teklifiyle aidat zamları 'Yeniden Değerleme Oranı' ile sınırlandırılacak. Yeni tutarın belirlenmesi için kat malikleri kurulunun toplanması ve yüzde 50+1 çoğunluğun katılması şart olacak. İşte ayrıntılar...

Türkiye Gazetesi
08.01.2026
08.01.2026
2026 yılında vergi ve harçlara yapılacak zammı belirleyen yeniden değerleme oranı Resmi Gazete'de ilk yayımlandığında yüzde 25,49 olarak belirlenmişti. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla bu oran yüzde 18,95'e düşürüldü. Yeni yapılacak düzenlemeyle birlikte site aidatlarındaki artış bu oranı aşamayacak.

VATANDAŞIN İSYAN ETTİĞİ KONU MECLİS'TE GÖRÜŞÜLECEK

Site ve apartman aidatlarındaki fahiş artışlar ve keyfî site yönetimleriyle ilgili vatandaşlardan gelen şikâyetler üzerine kapsamlı bir mevzuat düzenlemesi yapıldı. Torba kanun teklifi kapsamındaki değişiklik ve yeni kanun taslağı Meclis gündemine sunulacak. Kat Mülkiyeti Kanunu’nun mevcut durumunda sitelerde aidat toplama yetkisi yönetim kuruluna verilmiş ancak miktarın belirlemesine ilişkin herhangi bir kısıtlama bulunmuyordu.

Yöneticilerce belirlenen bu bedeller, site sakinlerine tebliğ edildikten sonra 7 gün içerisinde yazılı bildirim yoluyla itiraz edilmezse kesinleşiyordu. Yapılacak düzenleme ile artık site yöneticisi sene başında site aidatlarında sadece Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen Cumhurbaşkanlığı onayıyla yürürlüğe giren Yeniden Değerleme Oranı kadar artış yapabilecek. Bu oran veya sitenin büyüklüğüne ve ihtiyaçlarına göre belirlenecek yeni tutarın kesinleşmesi için 3 ay içinde de kat malikleri kurulunun toplanması zorunlu olacak.

50+1 ŞARTI

Bu toplantılarda karar alabilmek için de ilk toplantıda site sakinlerinin yüzde 50+1 çoğunluğu gerekecek. Bu katılım oranı sağlanmazsa ikinci toplantıda katılanların çoğunluğu ile belirlenecek tutar yeni aidat olarak kesinleşecek. Toplu yapılardaki yönetim planlarının değiştirilmesi kat malikleri adına temsilciler kurulunun 5’te 4 çoğunluk koşulu 3’te 2 olarak düzenlenecek. Bu sayede site yönetimlerinin toplanma ve karar alma süreçleri kolaylaştırılacak, yaşanan sıkıntı ve aksaklıklar önlenecek.

“Konutlarda Yönetim ve Denetim Hizmetlerinin Verilmesi Hakkında Kanun Taslağı” ile de site yönetim hizmetleri sunan şirketlerin iş süreçleri yeniden tanımlanacak ve bu şirketler Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının denetimine tabi olacak. Bu şirketler kapasitelerine göre belgelendirilecek ve kayıt altına alınacak. Bu şirketlerin temsilcileri, tesis yöneticileri ve denetçileri periyodik eğitimlere tabi tutulacak. Şirketler ve sundukları hizmetler Bakanlıkça yetkilendirilmiş ‘denetçiler’ tarafından yılda en az 1 kez denetlenecek.

SINIRIN ÜZERİNDE ARTIRANA NE OLACAK?

Kanun taslağı ev sahibi ya da kiracı olsun, bütün site sakinlerini ilgilendiriyor. Aidatları yüzde 50’ye varan oranlarda artırılan site sakinleri “Peki bizim durumumuz ne olacak?” diye soruyor.

Uzmanlar bu konunun detayının kanunun Meclis’ten geçmesiyle belli olacağını, geriye dönük işlem olmayabileceğini söylüyor. Ancak kurulan danışma kurulu, kamuoyundan gelecek talepler doğrultusunda geçerlilik tarihini yılın başından itibaren olacak şekilde belirlerse taleplerin karşılanabileceği ifade ediliyor.

