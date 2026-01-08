Menü Kapat
TGRT Haber
Ekonomi
Kamu çalışanlarına ikramiye müjdesi! Ödeme tarihi belli oldu

Kamu kurumlarında çalışan milyonlarca işçiye yapılacak ikramiye ödemesi için takvim belli oldu. 2026 yılı ikramiye ödeme tarihleri Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kamuda görev yapan işçilere ödenecek 2026 yılı ikramiyelerinde tarih netleşti. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 6772 sayılı Kanun kapsamındaki işçilere ödenecek ilave ödeme takvimi belirlendi.

Kamu çalışanlarına ikramiye müjdesi! Ödeme tarihi belli oldu

İKRAMİYELER 2 TAKSİTTE HESAPLARA YATACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasını taşıyan karara göre, kamu işçilerine yapılacak ilave ödemenin ilk yarısı 26 Ocak 2026 tarihinde, ikinci yarısı ise 16 Mart 2026 tarihinde yapılacak.

Kamu çalışanlarına ikramiye müjdesi! Ödeme tarihi belli oldu

MADEN İŞÇİLERİ YIL SONUNDA ALACAK

Maden işletmelerinde münhasıran yer altı işlerinde çalışan işçilere ödenecek ikramiye için ise farklı bir uygulamaya gidildi. Buna göre, bu kapsamdaki çalışanlara yapılacak ilave ödemesinin tamamı 23 Aralık 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

Kamu çalışanlarına ikramiye müjdesi! Ödeme tarihi belli oldu
#Ekonomi
