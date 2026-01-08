Kamu çalışanlarına ikramiye müjdesi! Ödeme tarihi belli oldu

Kamuda görev yapan işçilere ödenecek 2026 yılı ikramiyelerinde tarih netleşti. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 6772 sayılı Kanun kapsamındaki işçilere ödenecek ilave ödeme takvimi belirlendi.

İKRAMİYELER 2 TAKSİTTE HESAPLARA YATACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasını taşıyan karara göre, kamu işçilerine yapılacak ilave ödemenin ilk yarısı 26 Ocak 2026 tarihinde, ikinci yarısı ise 16 Mart 2026 tarihinde yapılacak.

MADEN İŞÇİLERİ YIL SONUNDA ALACAK

Maden işletmelerinde münhasıran yer altı işlerinde çalışan işçilere ödenecek ikramiye için ise farklı bir uygulamaya gidildi. Buna göre, bu kapsamdaki çalışanlara yapılacak ilave ödemesinin tamamı 23 Aralık 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.