İDO ve BUDO'ya fırtına engeli! Bazı seferler iptal edildi

Meteoroloji'den yapılan son tahminlere göre perşembe günü Marmara'da şiddetli sağanak ve fırtına etkisini gösterecek. Olumsuz hava şartları nedeniyle İDO ve BUDO'nun bazı seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.

Marmara Bölgesi'nde perşembe günü etkili olması beklenen şiddetli fırtına nedeniyle bazı İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) birçok seferleri iptal edildi.

İDO İPTAL EDİLEN SEFERLERİ DUYURDU

İDO'nun bugün yapılması planlanan 4 seferi olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi. İptal edilen seferler şunlar:

  • Saat 07.45 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy
  • Saat 08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy
  • Saat 09.05 Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Armutlu-Bursa
  • Saat 12.30 Bursa-Armutlu-Yenikapı-Kadıköy
İDO ve BUDO'ya fırtına engeli! Bazı seferler iptal edildi

BUDO'YU DA FIRTINA VURDU

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bugünkü 10 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. Yapılan açıklamaya göre, 8 Ocak 2026 Perşembe günü olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edilen seferler şöyle:

  • Saat 07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)
  • Saat 08.00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)
  • Saat 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)
  • Saat 09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
  • Saat 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş)
  • Saat 11.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)
  • Saat 11.30 İstanbul (Kabataş) - Armutlu (İhlas)
  • Saat 13.00 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)
İDO ve BUDO'ya fırtına engeli! Bazı seferler iptal edildi

YENİ İPTALLER YAŞANABİLİR

Yetkililer, yolcuların mağduriyet yaşamamaları adına güncel sefer bilgilerini resmi internet sitesi ve çağrı merkezleri üzerinden takip etmeleri gerektiğini belirtti. Olumsuz hava şartlarının seyrine göre seferlerde yeni iptallerin yaşanabileceği de ifade edildi.

