İDO ve BUDO'ya fırtına engeli! Bazı seferler iptal edildi

Marmara Bölgesi'nde perşembe günü etkili olması beklenen şiddetli fırtına nedeniyle bazı İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) birçok seferleri iptal edildi.
İDO'nun bugün yapılması planlanan 4 seferi olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi. İptal edilen seferler şunlar:
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bugünkü 10 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. Yapılan açıklamaya göre, 8 Ocak 2026 Perşembe günü olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edilen seferler şöyle:
Yetkililer, yolcuların mağduriyet yaşamamaları adına güncel sefer bilgilerini resmi internet sitesi ve çağrı merkezleri üzerinden takip etmeleri gerektiğini belirtti. Olumsuz hava şartlarının seyrine göre seferlerde yeni iptallerin yaşanabileceği de ifade edildi.