17°
Ev kiralayacaklar dikkat! İstanbul'un en ucuz ve en pahalı ilçeleri belli oldu

Ekim 09, 2025 12:15
1
EV KİRALAYACAKLAR DİKKAT! İSTANBUL'UN EN UCUZ VE EN PAHALI 10 İLÇESİ BELLİ OLDU

Kış ayları kapıları çalmaya hazırlanırken, İstanbul’da ilçeler bazında son kiralar da belli oldu. Eylül ayında Kadıköy ortalama 68 bin TL kira ile en pahalı ilçe olarak öne çıktı. Esenyurt ise 19 bin TL ile ortalama kiranın en düşük olduğu ilçe konumunda yer aldı. Kadıköy’de 1 kiranın, Esenyurt’ta 3,5 ay kiraya denk geldiği dikkat çekti. İşte Eylül 2025 verilerine göre İstanbul’un en pahalı ve en ucuz 10 ilçesi de şekillenmiş oldu. 
 

2

Türkiye’de ortalama konut kirası eylül ayında 22 bin TL olarak ölçülürken; İstanbul, 33 bin TL ile kiraların en yüksek olduğu il olarak zirvedeki yerini korudu.

İstanbul Gayrimenkul Değerleme tarafından ilandaki konutlar dikkatle alınarak yapılan bir araştırma, mega kentte ilçeler bazında da son kiraları ortaya koydu. Eylül ayında listenin zirvesine Kadıköy yerleşirken, onu Sarıyer ve Bakırköy takip etti.
 

3

EN PAHALI İLÇELER

Eylül 2025 döneminde İstanbul’da ortalama kiranın en yüksek olduğu ilçeler şöyle:

-Kadıköy: 68 bin TL

-Sarıyer: 65 bin TL

-Bakırköy: 60 bin TL

 

4

-Beşiktaş: 55 bin TL

-Adalar: 55 bin TL

-Zeytinburnu: 50 bin TL

 

5

-Üsküdar: 42 bin 500 TL

-Eyüpsultan: 42 bin TL

-Başakşehir: 38 bin TL

-Şişli: 37 bin 500 TL

6

EN UCUZ İLÇELER

Eylül 2025 döneminde İstanbul’da ortalama kiranın en düşük olduğu ilçeler ise şunlar oldu:

-Esenyurt: 19 bin TL

-Arnavutköy: 22 bin 500 TL

-Sultangazi: 22 bin 500 TL

 

7

-Gaziosmanpaşa: 22 bin 500 TL

-Silivri: 23 bin TL

-Çatalca: 25 bin TL

 


 

8

-Sultanbeyli: 25 bin TL

-Fatih: 25 bin TL

-Esenler: 25 bin 500 TL

-Avcılar: 27 bin TL

9

RAKAMLAR BİZE NE SÖYLÜYOR?

-Kadıköy’de 1 kiranın, Esenyurt’ta 3,5 ay kiraya denk geldiği dikkat çekti.

-Fatih, İstanbul’un merkezinde yer almasına rağmen eski yapı stoku ve düşük talep sebebiyle en ucuz ilçeler arasında yer aldı.

-Başakşehir, merkeze uzak olmasına rağmen planlı kentleşme, yüksek konut arzı ve altyapı yatırımları ile en pahalı ilçeler arasına girdi.

-En ucuz ilçeler arasında Anadolu yakasından sadece Sultanbeyli bulunuyor.

