Ev kiralayacaklar dikkat! İstanbul'un en ucuz ve en pahalı ilçeleri belli oldu

Türkiye’de ortalama konut kirası eylül ayında 22 bin TL olarak ölçülürken; İstanbul, 33 bin TL ile kiraların en yüksek olduğu il olarak zirvedeki yerini korudu.

İstanbul Gayrimenkul Değerleme tarafından ilandaki konutlar dikkatle alınarak yapılan bir araştırma, mega kentte ilçeler bazında da son kiraları ortaya koydu. Eylül ayında listenin zirvesine Kadıköy yerleşirken, onu Sarıyer ve Bakırköy takip etti.

