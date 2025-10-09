Kan donduran kaza anı kamerada! Eski muhtar metrelerce havaya yükseldi

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Afyonkarahisar'da eski muhtar yol üzerinde yürürken araç çarpması sonucu hayatını kaybetti. Dehşete düşüren kaza anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Bolvadin ilçesinde geçtiğimiz hafta yaşanan kazada, İkiler'den Akcan Parkı yönüne seyreden M.E. idaresindeki 34 EDE 033 plakalı araç, yol kenarında yürüyen Mevlüt İnceer'e çarparak ölümüne neden olmuştu. Yaşanan kaza anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde İnceer'in otomobil çarptıktan sonra metrelerce havaya yükselip ardından yere düştüğü görülüyor. Kaza sonrası polis ekiplerince gözaltına alınan araç sürücüsü M.E.'nin ise tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi.