Alışveriş yaptıktan sonra aracın altında kaldı: O anlar kamerada

Bursa’nın Osmangazi ilçesi Yeşilova Mahallesinde meydana gelen olayda, Ramazan A. yönetimindeki otomobili ile seyir halindeyken dönüş yaptığı sırada, kavşakta karşıdan karşıya geçen yaya Avni İ.’ye çarptı. Kaza nedeniyle ayağı otomobilin altında kalan yaşlı adama ilk müdahaleyi çevredekiler yaparken, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma hastanesinde tedavi altına alındı. Kaza anı kameraya yansırken, polis olayla ilgili çalışma başlattı.