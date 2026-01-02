Metrobüste faciadan dönüldü! Ekipler motordan çıkan yangına müdahale etti

İstanbul’da Küçükçekmece'de metrobüsün motorunda çıkan yangın söndürüldü. Avcılar istikametinde ilerleyen metrobüs, Sefaköy Durağı'na yanaşırken motoru yanmaya başladı.

METROBÜS SEFERLERİ AKSADI

Durumu fark eden sürücü, durdurduğu araçtaki yolcuları tahliye etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi yönlendirildi. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle metrobüs seferleri bir süre aksadı.

Motoru tamamen yanan metrobüsün çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasıyla seferler normale döndü. Olay, cep telefonu kamerasınca kaydedildi.