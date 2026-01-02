Müzeler rekor kırdı! 2025’te 33 milyonu aşkın ziyaretçi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2025 yılında Türkiye genelindeki müze ve örenyerlerine yönelik yürütülen çalışmaların sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Yıl boyunca 33 milyon 129 bin 106 ziyaretçinin müzelerle buluştuğunu açıklayan Ersoy, “2025’te sadece çalışmadık; kültür hayatımıza kalıcı izler bıraktık” dedi. Türkiye’nin dört bir yanındaki müzelerin, geçmişle bugünü buluşturan en güçlü kültür durakları olmaya devam ettiğini vurgulayan Ersoy, müze ve örenyerlerine gösterilen yoğun ilginin, kültürel mirasa yönelik yatırımların ve koruma-yaşatma politikalarının karşılık bulduğunu ifade etti.

MÜZELER, KÜLTÜR HAYATININ MERKEZİNDE

Müzelerin yalnızca sergileme alanları değil; öğrenmenin, keşfetmenin ve ortak hafızayı canlı tutmanın merkezleri hâline geldiğine dikkat çeken Bakan Ersoy, ziyaretçi sayılarındaki artışın kültürle kurulan bağın güçlendiğinin en somut göstergesi olduğunu belirtti.

EN ÇOK ZİYARET EDİLEN 5 MÜZE VE ÖRENYERİ

2025 yılında en fazla ziyaret edilen müze ve örenyerleri şöyle sıralandı:

1. Efes Örenyeri – 2 milyon 550 bin 458 ziyaretçi

2. Hierapolis (Pamukkale) Örenyeri – 2 milyon 299 bin 914 ziyaretçi

3. Göreme Örenyeri – 1 milyon 184 bin 285 ziyaretçi

4. Zelve–Paşabağlar Örenyeri – 1 milyon 141 bin 219 ziyaretçi

5. Galata Kulesi – 951 bin 338 ziyaretçi

'ORTAK HAFIZAYI GELECEĞE TAŞIYORUZ'

Elde edilen rakamların kültürel mirasa verilen önemin güçlü bir yansıması olduğunu ifade eden Bakan Ersoy, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Müzelerimiz; geçmişi koruyan, bugünü anlamlandıran ve geleceğe yön veren mekânlar. 2025’te attığımız adımlarla kalıcı bir iz bıraktık. Bu yaklaşımı daha da güçlendirerek yolumuza devam edeceğiz.”

Bakan Ersoy, kültürel mirasın korunması, erişilebilirliğin artırılması ve nitelikli ziyaretçi deneyiminin yaygınlaştırılması hedefleri doğrultusunda çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirterek, müzelerin Türkiye Yüzyılı vizyonunda stratejik bir rol üstlendiğini vurguladı.