Fatih Ürek'in öldüğü iddiasına menajerinden yeni açıklama

Evinde kalp krizi geçiren Fatih Ürek, 15 Ekim'de hastaneye kaldırıldı. Aylardır yoğun bakımda tedavi altında olan Fatih Ürek'in son sağlık durumuyla ilgili sık sık yeni iddialar ortaya çıkarken, menajer Mert Siliv ateş püsürdü.

FATİH ÜREK'İN HAYATINI KAYBETTİĞİ İDDİASI SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Aylardır yoğun bakımda olan Fatih Ürek ile ilgili her gün yeni bir iddia ortaya atılıyor. Son olarak Fatih Ürek'in hayatını kaybettiği ve hastanenin açıklama yapmasının beklendiği iddia edildi.

Çıkan haberlerle ilgili sık sık açıklama yapan menajer Siliv, son iddianın ardından Fatih Ürek'in öldüğü iddialarını kesin bir dille yalanladı. Siliv, sanatçının sağlık durumunun stabil olduğunu söyledi.

Mert Siliv daha önce yaptığı paylaşımda Fatih ürek hakkında çıkan iddiaların ünlü sanatçının ailesini çok üzdüğünü belirtmiş ve "Süreçte herhangi bir değişiklik olması hâlinde, resmî bilgilendirme yalnızca hastanemiz tarafından yapılacaktır. Bu süreçte Fatih Ürek için dualarınızı eksik etmemenizi önemle rica ederiz. Saygılarımızla, Fatih Ürek’in Menajeri Mert Siliv" demişti.