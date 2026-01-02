Menü Kapat
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Uçuşlar iptal oldu, Yıldız Tilbe, Ece Erken, İbrahim Tatlıses havalimanında mahsur kaldı

Gürcistan'da hava şartları nedeniyle uçuşlar iptal oldu. Ece Erken sosyal medya hesabından yayınladığı videoda İbrahim Tatlıses, Yıldız Tilbe ve oryantal Didem ile birlikte havalimanında mahsur kaldıklarını duyurdu.

02.01.2026
02.01.2026
Gürcistan'da aralıksız yağan kar günlük yaşamı olumsuz etkilemeye başladı. Hava şartları nedeniyle uçuşların iptal olmasıyla ünlü sunucu Ece Erken havalimanında yaptığı paylaşımla İbrahim Tatlıses, Yıldız Tilbe ve oryantal Didem'in mahsur kaldığını duyurdu.

ÜNLÜ İSİMLER HAVALİMANINDA MAHSUR KALDI

Ece Erken ilk olarak sosyal medya hesabından "Havaalanında mahsur kalma sıkıntısı. Yarın yayına gelemeyebilirim. İbrahim Tatlıses vs herkes şu an mahsur kaldık, sürekli rotar" diyerek yaşadığı durumu paylaştı.

Uçuşlar iptal oldu, Yıldız Tilbe, Ece Erken, İbrahim Tatlıses havalimanında mahsur kaldı

Ece Erken daha sonra ise İbrahim Tatlıses ve Yıldız Tilbe'nin havalimanında hayranlarıyla çektirdiği fotoğrafları paylaşarak saatlerce havalimanında beklediklerini paylaştı.

Uçuşlar iptal oldu, Yıldız Tilbe, Ece Erken, İbrahim Tatlıses havalimanında mahsur kaldı

Ece Erken'in havalimanından paylaştığı görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Ece Erken son olarak ise uçağa binebildiklerini ve İstanbul'a döndüklerini duyurdu.

Uçuşlar iptal oldu, Yıldız Tilbe, Ece Erken, İbrahim Tatlıses havalimanında mahsur kaldı
