Magazin
 Baran Aksoy

Ünlü oyuncun hobisi işi oldu! Kendine ait marka da kurdu: Yarım litresi 825 TL

Türkiye'de dizi tarihine adını altın harflerle yazdıran 'Deli Yürek', 'Ekmek Teknesi' ve 'Geniş Aile' gibi dizilerde rol alan Mehtap Bayri, hobi olarak başladığı zeytinyağı üretimi işi oldu. Kendi markasını da kuran Bayri'nin ürettiği zeytinyağlarının yarım litresi 825 TL'den satılıyor.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.01.2026
14:58
|
GÜNCELLEME:
01.01.2026
15:07

Başarılı birçok projede yer alan ünlü oyuncu Mehtap Bayri, bundan aklaşık 5 yıl önce Muğla-Yeşilyurt'ta yayla evi alıp zeytin yetiştiriciliğine başladı.

"ÜNÜNÜ TÜM DÜNYAYA DUYURACAĞIZ'

İlk iş olarak çiftçi belgesi alan Mehtap Bayri, daha sonra kollarını sıvayıp 'Memecik zeytinin ününü tüm dünyaya duyuracağız' diyerek üretime başladı.

YARIM LİTRESİ 825 TL

Hobisini ticarete çeviren Bayri, kendine ait bir marka da kurdu. Ünlü isim ürettiği zeytinyağının yarım litresini şuan yaklaşık 825 TL'den satışa sunuyor.

