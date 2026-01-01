Ünlü oyuncun hobisi işi oldu! Kendine ait marka da kurdu: Yarım litresi 825 TL

Başarılı birçok projede yer alan ünlü oyuncu Mehtap Bayri, bundan aklaşık 5 yıl önce Muğla-Yeşilyurt'ta yayla evi alıp zeytin yetiştiriciliğine başladı.

"ÜNÜNÜ TÜM DÜNYAYA DUYURACAĞIZ'

İlk iş olarak çiftçi belgesi alan Mehtap Bayri, daha sonra kollarını sıvayıp 'Memecik zeytinin ününü tüm dünyaya duyuracağız' diyerek üretime başladı.

YARIM LİTRESİ 825 TL

Hobisini ticarete çeviren Bayri, kendine ait bir marka da kurdu. Ünlü isim ürettiği zeytinyağının yarım litresini şuan yaklaşık 825 TL'den satışa sunuyor.