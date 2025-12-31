Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Testi pozitif çıkan Yusuf Güney'den açıklama var: Bana bunu neden yaptıklarını çok iyi biliyorsunuz

Uyuşturucu soruşturmasında ifade veren ve testi pozitif çıkan şarkıcı Yusuf Güney'den açıklama geldi. Güney, açıklamada "Ülkenin yüzde 80'i bağımlı hâlde" gibi dikkat çekici cümleler kurarken "Bana bunu neden yaptıklarını siz aklı başında olanlar çok iyi biliyorsunuz." ifadelerini kullandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Testi pozitif çıkan Yusuf Güney'den açıklama var: Bana bunu neden yaptıklarını çok iyi biliyorsunuz
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
31.12.2025
saat ikonu 22:06
|
GÜNCELLEME:
31.12.2025
saat ikonu 22:18

Ülke gündeminin üst sıralarında yer alan ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturmasında adı geçen şarkıcı Yusuf Güney'den alınan numuneler sonucunda uyuşturucu madde kullandığı belirlendi.

SAÇ ÖRNEĞİNDE KOKAİN TESPİT EDİLDİ

Adli Tıp sonuçlarına göre Güney’in saç örneğinde uyuşturucu madde ve metabolitleri saptandı. Raporun verilerine göre Güney'den alınan numunelerde "kokain" ve bu maddenin vücut tarafından işlenmesi sonucu oluşan "benzoilekgonin" maddesinin bulunduğu tespitine varıldı.

Testi pozitif çıkan Yusuf Güney'den açıklama var: Bana bunu neden yaptıklarını çok iyi biliyorsunuz

"UTANILACAK HİÇBİR ŞEY YAPMADIM"

Gelişme sonrası Yusuf Güney bir açıklama yaptı. Instagram sayfası üzerinden konuyla ilgili yorumda bulunan Güney "Şimdi konuşma sırası bende…" cümlesiyle başladığı paylaşımında "Ben utanılacak hiçbir şey yapmadım." ifadelerini kullandı.

Testi pozitif çıkan Yusuf Güney'den açıklama var: Bana bunu neden yaptıklarını çok iyi biliyorsunuz

"BANA BUNU NEDEN YAPTIKLARINI ÇOK İYİ BİLİYORSUNUZ"

"Bana bunu neden yaptıklarını siz aklı başında olanlar çok iyi biliyorsunuz." cümlesine açıklamasında yer veren Güney "Dönen dolaplarda, topluluk olarak geldiğimiz son noktayı da çok iyi biliyorsunuz." değerlendirmesinde bulundu.

Testi pozitif çıkan Yusuf Güney'den açıklama var: Bana bunu neden yaptıklarını çok iyi biliyorsunuz

"NASIL BİR OYUNUN İÇİNDE OLDUĞUNUZU GÖREMEYECEK KADAR KÖR VE SAĞIRSINIZ"

Güney açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Madde kullanmış, astral yapmış diyen tüm beyinsizler, sözüm size… Ülkenin yüzde 80'i bağımlı hâlde. Anlattıklarımın, yaşadıklarımın zerresini anlatın, deneyimleyin; göreyim sizi. Zavallısınız… Hala nasıl bir oyunun içinde olduğunuzu göremeyecek kadar kör ve sağırsınız. Bileceksiniz… Gerçekleri kabul edin ya da etmeyin; korkun, susun, görmezden gelin gelmeyin. Her şeyi anlatacağım sizlere."

Testi pozitif çıkan Yusuf Güney'den açıklama var: Bana bunu neden yaptıklarını çok iyi biliyorsunuz
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Yusuf Güney’in uyuşturucu testi pozitif çıktı!
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Gündem sarsan soruşturmada gözaltına alınan Şeyma Subaşı hakkında karar verildi
ETİKETLER
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.