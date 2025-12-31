Testi pozitif çıkan Yusuf Güney'den açıklama var: Bana bunu neden yaptıklarını çok iyi biliyorsunuz

Ülke gündeminin üst sıralarında yer alan ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturmasında adı geçen şarkıcı Yusuf Güney'den alınan numuneler sonucunda uyuşturucu madde kullandığı belirlendi.

SAÇ ÖRNEĞİNDE KOKAİN TESPİT EDİLDİ

Adli Tıp sonuçlarına göre Güney’in saç örneğinde uyuşturucu madde ve metabolitleri saptandı. Raporun verilerine göre Güney'den alınan numunelerde "kokain" ve bu maddenin vücut tarafından işlenmesi sonucu oluşan "benzoilekgonin" maddesinin bulunduğu tespitine varıldı.

"UTANILACAK HİÇBİR ŞEY YAPMADIM"

Gelişme sonrası Yusuf Güney bir açıklama yaptı. Instagram sayfası üzerinden konuyla ilgili yorumda bulunan Güney "Şimdi konuşma sırası bende…" cümlesiyle başladığı paylaşımında "Ben utanılacak hiçbir şey yapmadım." ifadelerini kullandı.

"BANA BUNU NEDEN YAPTIKLARINI ÇOK İYİ BİLİYORSUNUZ"

"Bana bunu neden yaptıklarını siz aklı başında olanlar çok iyi biliyorsunuz." cümlesine açıklamasında yer veren Güney "Dönen dolaplarda, topluluk olarak geldiğimiz son noktayı da çok iyi biliyorsunuz." değerlendirmesinde bulundu.

"NASIL BİR OYUNUN İÇİNDE OLDUĞUNUZU GÖREMEYECEK KADAR KÖR VE SAĞIRSINIZ"

Güney açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Madde kullanmış, astral yapmış diyen tüm beyinsizler, sözüm size… Ülkenin yüzde 80'i bağımlı hâlde. Anlattıklarımın, yaşadıklarımın zerresini anlatın, deneyimleyin; göreyim sizi. Zavallısınız… Hala nasıl bir oyunun içinde olduğunuzu göremeyecek kadar kör ve sağırsınız. Bileceksiniz… Gerçekleri kabul edin ya da etmeyin; korkun, susun, görmezden gelin gelmeyin. Her şeyi anlatacağım sizlere."