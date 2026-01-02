Menü Kapat
TGRT Haber
 Dilek Ulusan

Taşacak Bu Deniz'in Gökhan'ı ile Fadime'si görüntülendi! İzleyicilerden tepki yağdı

Başrolünde Deniz Baysal ve Ulaş Tuna Astepe'nin yer aldığı Taşacak Bu Deniz dizisinde Gökhan karakteriyle yer alan Ali Öner geçtiğimiz hafta nişanlısından ayrıldı. Ali Öner ile aynı dizide Fadime karakteriyle yer alan Zeynep Atılgan birlikte görüntülendi ve ikilinin aşk yaşadığı iddia edildi.

Taşacak Bu Deniz'in Gökhan'ı ile Fadime'si görüntülendi! İzleyicilerden tepki yağdı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.01.2026
09:39
|
GÜNCELLEME:
02.01.2026
10:32

Taşacak Bu Deniz cuma günleri izlenme rekoru kırarak bu sezonun en çok konuşulan yapımlarından biri oldu. Dizide Gökhan karakteriyle yer alan Ali Öner, geçtiğimiz hafta nişanlısıyla olan tüm fotoğrafları silmiş ve ayrılık iddiaları gündeme gelmişti. Ali Öner dün akşam ise rol arkadaşı Zeynep Atılgan ile görüntülenmiş ve ikilinin aşk yaşadığı iddia edildi.

ZEYNEP ATILGAN İLE ALİ ÖNER'İN AŞK YAŞADIĞI İDDİA EDİLDİ

Taşacak Bu Deniz dizisinde Gökhan karakteriyle Ali Öner ile Fadime karakterini oynayan Zeynep Atılgan yılbaşı tatilini birlikte geçirdi. Aşk yaşadıkları konuşulan ikilinin ilk karesi de ortaya çıktı.

Taşacak Bu Deniz'in Gökhan'ı ile Fadime'si görüntülendi! İzleyicilerden tepki yağdı

TAŞACAK BU DENİZ İZLEYİCİSİNDEN TEPKİ GELDİ

Taşacak Bu Deniz çekimleri başlamadan önce nişanlanan Ali Öner, geçtiğimiz hafta nişanlısından ayrıldı. Ali Öner'in rol arkadaşı Zeynep Atılgan ile görüntülenmesinin ardından ikilinin sevgili olduğu iddia edildi. İki oyuncuya izleyiciden çok sayıda yorum geldi.

Taşacak Bu Deniz'in Gökhan'ı ile Fadime'si görüntülendi! İzleyicilerden tepki yağdı
Ünlü oyuncun hobisi işi oldu! Kendine ait marka da kurdu: Yarım litresi 825 TL
Testi pozitif çıkan Yusuf Güney'den açıklama var: Bana bunu neden yaptıklarını çok iyi biliyorsunuz
