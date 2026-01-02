Taşacak Bu Deniz'in Gökhan'ı ile Fadime'si görüntülendi! İzleyicilerden tepki yağdı

Taşacak Bu Deniz cuma günleri izlenme rekoru kırarak bu sezonun en çok konuşulan yapımlarından biri oldu. Dizide Gökhan karakteriyle yer alan Ali Öner, geçtiğimiz hafta nişanlısıyla olan tüm fotoğrafları silmiş ve ayrılık iddiaları gündeme gelmişti. Ali Öner dün akşam ise rol arkadaşı Zeynep Atılgan ile görüntülenmiş ve ikilinin aşk yaşadığı iddia edildi.

ZEYNEP ATILGAN İLE ALİ ÖNER'İN AŞK YAŞADIĞI İDDİA EDİLDİ

Taşacak Bu Deniz dizisinde Gökhan karakteriyle Ali Öner ile Fadime karakterini oynayan Zeynep Atılgan yılbaşı tatilini birlikte geçirdi. Aşk yaşadıkları konuşulan ikilinin ilk karesi de ortaya çıktı.

TAŞACAK BU DENİZ İZLEYİCİSİNDEN TEPKİ GELDİ

Taşacak Bu Deniz çekimleri başlamadan önce nişanlanan Ali Öner, geçtiğimiz hafta nişanlısından ayrıldı. Ali Öner'in rol arkadaşı Zeynep Atılgan ile görüntülenmesinin ardından ikilinin sevgili olduğu iddia edildi. İki oyuncuya izleyiciden çok sayıda yorum geldi.