TGRT Haber
Aslı Bekiroğlu doktor hatası yüzünden iki kez daha ameliyat olacak! "Bağırsağımı kestiler"

Oyuncu Aslı Bekiroğlu katıldığı programda miyom ameliyatı olduğu sırada doktorunun bağırsağını 7 santim kestiğini belirterek yaşadığı zor süreci paylaştı. İki kez daha ameliyat olmak zorunda kaldığını belirten Aslı Bekiroğlu çok ilaç kullanmaktan dolayı kilo aldığını belirtti.

Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu, katıldığı programda miyom ameliyatı sırasında doktorun bağırsağını 7 santim kestiğini belirterek yaşadığı zor süreci anlattı. Bekiroğlu yaşanan komplikasyon sebebiyle 2 kez daha ameliyat olacağını belirtti.

ASLI BEKİROĞLU MİYOM AMELİYATINA GİRDİ BAĞIRSAĞI 7 SANTİM KESİLDİ

Oyuncu Aslı Bekiroğlu, katıldığı bir programda sağlık sorunlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Rahminden miyom aldırmak için ameliyata girdiğini dile getiren Bekiroğlu, operasyon sırasında ciddi bir komplikasyon yaşandığını anlattı.

Aslı Bekiroğlu doktor hatası yüzünden iki kez daha ameliyat olacak! "Bağırsağımı kestiler"

Aslı Bekiroğlu yaşadıklarını süreci; "Rahmimden miyom aldırmaya gittim. Rahmimden miyom alırlarken yanlışlıkla bağırsağımı kestiler, 7 santim kadar. Bir hafta sonra bir daha ameliyata girdim bağırsağımı kestikleri için. Çünkü arada diktiler, sonra arada bir sızıntı olmuş bir şey olmuş falan." diyerek anlattı.

Aslı Bekiroğlu doktor hatası yüzünden iki kez daha ameliyat olacak! "Bağırsağımı kestiler"

İki kez daha ameliyat olacağını söyleyen Bekiroğlu; "Sonra 6-7 ay falan bekledik; en son ekimde bir daha ameliyat oldum. Bu sefer de kasımı aldılar, aşağıya koydular arayı kapatsın diye. Tam tutmadı. O yüzden şimdi de bacağımı kesip içeri koyacaklar. İki tane daha ameliyat olacağım; bir Ocak’ta, bir Mart-Nisan gibi inşallah." dedi.

Aslı Bekiroğlu doktor hatası yüzünden iki kez daha ameliyat olacak! "Bağırsağımı kestiler"

Programda kendisine yöneltilen, "Bu büyük bir doktor hatası değil mi?" sorusuna ise; "Tabii canım… Herkes 'Kilo aldın mı, hamile misin?' falan diyor. Kilo aldım mı? Evet, hayvan gibi ilaç kullanıyorum çünkü. Buramda poşetim var, buramda da fıtığım patladı. O yüzden bu korseyle geziyorum yollarda." ifadelerini kullandı.

Sıkça Sorulan Sorular

Aslı Bekiroğlu kaç yaşında?
1995 doğumlu Aslı Bekiroğlu, 2006-2011 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Arp bölümünde arp ve solfej eğitimi almıştır. İlk oyunculuk deneyimini 2015 yılında yayımlanan Adı Mutluluk dizisi ile yaşadı.
