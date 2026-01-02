Putin nereye saldıracağını şaşırdı! Ukrayna'daki hayvanat bahçesi hedef alındı

Ukrayna'nın Kharkiv bölgesinde yer alan Feldman Ekopark Hayvanat Bahçesi'nin Rus güçleri tarafından hava saldırısı ile hedef alındığı belirtildi. Ukraynalı yetkililer tarafından yapılan açıklamada, saldırı sonucu hayvanat bahçesinin hasar gördüğü bildirdi.

Saldırılar sonucunda hayvanat bahçesindeki çok sayıda kuş telef oldu. Kharkiv Bölgesel Askeri İdaresi, saldırılarda bir kişinin de yaralandığını aktardı.

