Putin nereye saldıracağını şaşırdı! Ukrayna'daki hayvanat bahçesi hedef alındı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Ukrayna'nın Kharkiv bölgesinde yer alan Feldman Ekopark Hayvanat Bahçesi'nin Rus güçleri tarafından hava saldırısı ile hedef alındığı belirtildi. Ukraynalı yetkililer tarafından yapılan açıklamada, saldırı sonucu hayvanat bahçesinin hasar gördüğü bildirdi.
Saldırılar sonucunda hayvanat bahçesindeki çok sayıda kuş telef oldu. Kharkiv Bölgesel Askeri İdaresi, saldırılarda bir kişinin de yaralandığını aktardı.