Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: 2026 Gelir Vergisi Tarifesi belli oldu! Maaşlar vergi dilimine erken girecek!

ÖDENECEK VERGİ YÜKSELDİ Mİ?

2025 yılında yüzde 15 oranında vergiye tabi kazançlar 158 bin lira ve altı iken bu yıl 190 bin lira ve altı kazançlar yüzde 15 vergiye tabi olacak. Aslında yeniden değerleme oranında artırıldığında ilk vergi dilimi 198.274 TL’ye çıkıyor. Ancak, yüzde 5’in altındaki kesirler dikkate alınmadığından ilk vergi dilimi 190.000 TL’de kaldı. Aynı sebeple yüzde 20 vergi oranına tabi ikinci vergi dilimi yüzde 21 artışla 330 bin liradan 400 bin liraya çıktı. Yüzde 27 vergi oranına tabi üçüncü vergi dilimi ise yüzde 25 artarak 1.200.000 TL’den 1.500.000 TL’ye yükseldi.

