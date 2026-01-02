Menü Kapat
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: 2026 Gelir Vergisi Tarifesi belli oldu! Maaşlar vergi dilimine erken girecek!

Ocak 02, 2026 10:37
1
Ücret geliri elde edenlerin 2026 yılında ödeyeceği vergi

Ücret geliri elde edenlerin 2026 yılında ödeyeceği vergiler belli oldu. Gelir vergisi tarifesi yeniden değerleme oranında artırılsa da, yüzde 5’i aşmayan küsuratların dikkate alınmaması nedeniyle vergi dilimleri beklenenden daha sınırlı yükseldi. 

2
Hazine ve Maliye Bakanlığı

Hazine ve Maliye Bakanlığı gelir vergisi tarifesini her yıl yeniden belirliyor. Kanuna göre gelir vergisi tarifesinin gelir dilimleri her yıl yeniden değerleme oranında artırılıyor. 

Habertük'te yer alan habere göre hesaplama sırasında yüzde 5’i aşmayan kesirler dikkate alınmıyor. Cumhurbaşkanı, bu şekilde hesaplanan tutarları yüzde 50’sine kadar artırmaya veya indirmeye yetkili.
 

3
yüksek vergi ödemesi

Hesaplamada yüzde 5’i aşmayan kesirlerin dikkate alınmaması gelir vergisi diliminin daha az artması, ücretle çalışanların daha erken bir üst vergi dilimine girerek daha yüksek vergi ödemesi anlamına giriyor.
 

4
VERGİ

ÖDENECEK VERGİ YÜKSELDİ Mİ?

2025 yılında yüzde 15 oranında vergiye tabi kazançlar 158 bin lira ve altı iken bu yıl 190 bin lira ve altı kazançlar yüzde 15 vergiye tabi olacak. Aslında yeniden değerleme oranında artırıldığında ilk vergi dilimi 198.274 TL’ye çıkıyor. Ancak, yüzde 5’in altındaki kesirler dikkate alınmadığından ilk vergi dilimi 190.000 TL’de kaldı. Aynı sebeple yüzde 20 vergi oranına tabi ikinci vergi dilimi yüzde 21 artışla 330 bin liradan 400 bin liraya çıktı. Yüzde 27 vergi oranına tabi üçüncü vergi dilimi ise yüzde 25 artarak 1.200.000 TL’den 1.500.000 TL’ye yükseldi.
 

5
gelir vergisi tarifesi

2026 yılında ücretliler için uygulanacak gelir vergisi tarifesi gelir dilimleri şöyle olacak:

190.000 TL’ye kadar kazançlarda yüzde 15,

190.000 TL – 400.000 TL arası kazançlarda yüzde 20,

400.000 TL – 1.500.000 TL arası kazançlarda yüzde 27,

1.500.000 TL – 5.300.000 TL arası kazançlarda yüzde 35,

5.300.000 TL üzeri kazançlarda yüzde 40.
 

6
Gelir vergisi dilimi

VERGİ DİLİMİNE ERKEN GİRECEK

Gelir vergisi dilimindeki artışın yüzde 5 küsuratlar nedeniyle yeniden değerleme oranının altında kalması yüzünden uzun vadede yüzde 15 orana tabi ilk vergi diliminin asgari ücrete oranı geriliyor. 2002 yılında ilk vergi dilimi brüt asgari ücretin 17 katı seviyesinde idi. 2004-2010 yılları arasında asgari ücretin 13,5 katı ile 12 katı arasında seyreden ilk vergi dilimi 2011 yılında asgari ücretin 12 katının altına indi ve izleyen yıllarda sürekli düşmeye devam etti. 2016 yılında asgari ücretin 7,65 katına, sonraki yıllarda ise 7 katına geriledi. 2025 yılında asgari ücretin 6,1 katı olan ilk vergi dilimi bu yıl asgari ücretin 5,75 katına geriledi.
 

7
damga vergisi

2022 yılından itibaren çalışanların asgari ücrete kadar olan kazançları gelir ve damga vergisinden istisna tutuluyor. Ücreti asgari ücretten fazla olanlardan ise o ayki asgari ücrete karşılık gelen vergi istisnası düşüldükten sonra kalan vergi tahsil ediliyor. Asgari ücret 2025 yılında ağustos ayında yüzde 20’lik ikinci vergi dilimine girerken, 2026 yılında temmuz ayında ikinci vergi dilimine girecek.
 

8
Asgari ücrete kadar kazançlara vergi muafiyeti

HERKES İÇİN 55.889 TL VERGİ İSTİSNASI

Asgari ücrete kadar kazançlara vergi muafiyeti uygulaması nedeniyle 2025 yılında tüm çalışanlar 45.151 TL gelir vergisi ve 2.368 TL de damga vergisi olmak üzere 47.519 TL vergi istisnasından faydalandı. 2026 yılında ise tüm çalışanlar 52.881 TL’si gelir vergisi ve 3.008 TL’si damga vergisi olmak üzere 55.889 TL vergi istisnasından faydalanacak.

9
asgari geçim indirimi

2022 yılına kadar uygulanan asgari geçim indirimi (AGİ) de vergi indirimi anlamına geliyordu. Ancak o dönemde bekar çalışanlar ile eşi çalışan çocuksuz kişilere sadece asgari ücretin yarısı oranında vergi indirimi uygulanıyordu. Eşin çalışmaması ve çocuk sayısına göre vergi indirimi oranı artıyordu.
 

10
asgari ücretin üzerindeki kazançlarda vergi yükü

2022’den itibaren herkesin asgari ücrete kadar olan kazançlarının vergiden istisna edilmesi ile çalışanlar önemli bir vergi avantajı elde ettiler. İlk vergi diliminin asgari ücrete oranındaki düşüş ise asgari ücretin üzerindeki kazançlarda vergi yükünü artırıyor.
 

11
vergi tutarı

İŞÇİNİN ÖDEYECEĞİ VERGİ TUTARI ÜCRETİNDEN FAZLA ARTACAK

Asgari ücretin iki katı ücretle çalışan kişinin 2025 yılında ödediği vergi ile 2026 yılında ödeyeceği vergiyi karşılaştırılırsa:

2025 yılında asgari ücretin iki katı 52.011 TL idi. Brüt ücreti 52.011 TL olan kişi 2025 yılında nisan ayında yüzde 20’lik ikinci vergi dilimine, ağustos ayında da yüzde 27’lik üçüncü vergi dilimine girdi. Asgari ücretin iki katı ücretle çalışan işçi 2025 yılında 67.087 TL gelir vergisi, 2.368 TL de damga vergisi olmak üzere toplam 69.455 TL vergi ödedi.
 

12
gelir vergisi

Asgari ücretin iki katı 2026 yılında 66.060 TL’ye karşılık geliyor. Asgari ücretin iki katı ücretle çalışan bir işçi 2026 yılında nisan ayında ikinci vergi dilimine, ağustos ayında üçüncü vergi dilimine girecek. 2026 yılında asgari ücretin iki katı ücretle çalışan işçi 91.547 TL gelir vergisi, 3.008 TL de damga vergisi olmak üzere toplam 94.555 TL vergi ödeyecek. Ücreti 2025 yılına göre yüzde 27 artmasına karşın ödeyeceği vergi tutarı yüzde 36 oranında artacak.
 

