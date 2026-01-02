Karlı rampayı çıkarken zorlanan araç alev alev yandı: O anlar kamerada!

Samsun’un Canik ilçesi Uludağ Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Sercan B. idaresindeki otomobil, rampayı çıkmaya çalıştığı sırada kar yağışı dolayısıyla zorlandı. Aracın zorlanması sonucu yangın çıktı. Yoldan geçen polis memuru, araçta bulunan sürücü ve çocuğunu otomobilden çıkartarak yangın söndürme tüpüyle ilk müdahalede bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, kaygan yol nedeniyle yanan aracın yanına çıkamayınca hortum uzatarak yangına müdahale etti ve yangını söndürdü. Müdahale sırasında bir itfaiye aracı da karda kayarak tehlike atlattı. Otomobil çıkan yangın sonucu tamamen yanarak demir yığınına döndü.