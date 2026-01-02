Menü Kapat
TGRT Haber
Editor
Editor
 Özge Sönmez

Bakan Yerlikaya duyurdu! Kırmızı bülten ve ulusal seviyede aranan 40 suçlu Türkiye'ye getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kırmızı bülten ve ulusal seviyede aranan 40 suçlunun yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini duyurdu.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.01.2026
08:05
|
GÜNCELLEME:
02.01.2026
08:07

Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde:

Gürcistan (27), Almanya (4), Bulgaristan (3), ABD, Hırvatistan, İsviçre, Karadağ, Rusya ve Yunanistan’dan ülkemize getirdik.

Kırmızı bültenle aradığımız;

“Kasten öldürme” suçundan aranan H.S. isimli şahıs Gürcistan’da,

“Suç örgütüne üye olma, kasten öldürme” suçlarından aranan E.C.A. isimli şahıs Gürcistan’da,

“Hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal etme, basit yaralama” suçlarından aranan S.C. isimli şahıs Gürcistan’da,

“Fuhuşa teşvik” suçundan aranan C.E. ve C.E. isimli şahıslar Gürcistan’da,

“Yağma ve yaralama” suçlarından aranan Ç.B. isimli şahıs Gürcistan’da,

“Suç örgütü kurma, hırsızlık, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek” suçlarından aranan A.Ö. isimli şahıs Gürcistan’da,

“Uyuşturucu madde ticareti” suçundan aranan H.U. isimli şahıs Gürcistan’da,

“Kasten öldürme ve kasten yaralama” suçlarından aranan A.K. isimli şahıs Gürcistan’da,

“Resmî belgede sahtecilik” suçundan aranan H.G. isimli şahıs Gürcistan’da,

“Çocuğun cinsel istismarı” suçundan aranan S.Ç. isimli şahıs Gürcistan’da,

“Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle dolandırıcılık” suçundan aranan M.T. isimli şahıs ABD’de,

“Uyuşturucu madde ticareti” suçundan aranan T.T. ve Ü.A. isimli şahıslar Almanya’da,

“Kasten öldürme” suçundan aranan H.Y. isimli şahıs Almanya’da,

“Hakaret, görevi yaptırmamak için direnme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından aranan M.K. isimli şahıs Almanya’da,

“Kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan aranan Y.Ö. isimli şahıs Hırvatistan’da,

“Kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma” suçundan aranan E.Ş. isimli şahıs Karadağ’da,

“Kasten öldürme” suçundan aranan H.Ş. isimli şahıs Rusya’da, O.T. isimli şahıs ise Yunanistan’da,

Ulusal seviyede aradığımız;

“Terör örgütü propagandası yapmak” suçundan aranan B.C. isimli şahıs İsviçre’de, Ü.D. isimli şahıs Bulgaristan’da,

“Dolandırıcılık, hakaret, gizliliğin ihlali, rüşvet, resmî belgede sahtecilik, yağma, kişisel verileri ele geçirme” suçlarından aranan E.A. isimli şahıs Bulgaristan’da,

“Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle dolandırıcılık” suçundan ulusal seviyede aranan Ü.K. isimli şahıs Gürcistan’da,

“Dolandırıcılık ve hırsızlık” suçlarından ulusal seviyede aranan M.A. isimli şahıs Gürcistan’da,

“Uyuşturucu madde ticareti yapma” suçlarından ulusal seviyede aranan S.D. isimli şahıs Gürcistan’da,

“Başkalarına ait kimlik kullanma ve hırsızlık” suçlarından ulusal seviyede aranan A.R.K. isimli şahıs Gürcistan’da,

“Kasten öldürme” suçundan aranan Z.M. ve T.M. isimli şahıslar Gürcistan’da,

“Uyuşturucu madde satın almak ve kullanmak, hırsızlık” suçlarından aranan A.G. isimli şahıs Gürcistan’da,

“Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle dolandırıcılık, hırsızlık, Vergi Usul Kanunu’na muhalefet” suçlarından aranan Ş.V. isimli şahıs Gürcistan’da,

“Ruhsatsız silah taşınması veya bulundurulması, işkence ve yağma” suçlarından aranan Ü.U. isimli şahıs Gürcistan’da,

“Dolandırıcılık” suçundan aranan S.Ş. isimli şahıs Gürcistan’da,

“Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle dolandırıcılık, ruhsatsız silah taşıma veya bulundurma, resmî belgede sahtecilik” suçlarından aranan Ö.K. isimli şahıs Gürcistan’da,

“5809 sayılı yasaya muhalefet ve dolandırıcılık” suçlarından aranan M.Ö. isimli şahıs Gürcistan’da,

“Tasarlayarak öldürme ve hakaret” suçlarından aranan M.Y. isimli şahıs Gürcistan’da,

“Uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak ve kullanmak” suçundan aranan Ö.U. isimli şahıs Gürcistan’da,

“Hükümlü veya tutuklunun kaçması” suçundan aranan Ü.Y. isimli şahıs Gürcistan’da,

“Zimmet, malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek” suçlarından aranan A.M.S. isimli şahıs Gürcistan’da yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı.

