AK Partili eski yönetici Hatice Tuba İnan evinde ölü olarak bulundu

AK Parti Eyyübiye eski Kadın Kolları Başkanı ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi eski Kadın ve Aile Daire Başkanı Hatice Tuba İnan'dan haber alamayan yakınları endişelenerek durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine ekipler harekete geçti. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, kapıyı açarak eve girdi.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Eve giren ekipler acı manzara ile karşılaştı. Sağlık ekipleri Hatice Tuba İnan'ın hareketsiz şekilde buldu. Yapılan kontrollerde İnan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Hatice Tuba İnan'ın cenazesi, Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.