Kar topu oynayan çocuklara kamyonet çarptı! Korkunç anlar kamerada

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Yeşilce Mahallesi Barbaros Caddesi Damar Sokak'ta yaşanan olay yürekleri ağza getirdi. Aniden bastıran kar yağışı hayatı felç ederken, yokuştan inen kamyonet kontrolden çıkarak dehşet saçtı. Yokuştan son sürat inen araç kar topu oynayan 10 yaşındaki F.Z.E. ve 8 yaşındaki Ö.H.E'ye çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yola savrulan çocuklar yaralanırken, araç ise doğalgaz kutusuna ve park halindeki otomobile çarparak durabildi.
Kazanın ardından sürücü olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çocuklar, hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.
Öte yandan, yokuştan inen aracın kaydığı ve çocuklara çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, aracın karla oynayan çocukların arasına daldığı, ardından park halindeki araca çarpıp kaçtığı görülüyor.