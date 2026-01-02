Beşiktaş’ta Rafa Silva kördüğümü: Yönetime beklenmeyen teklif!

Beşiktaş'ta transfer gündeminin bir numaralı maddesi haline gelen Rafa Silva konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Teknik direktör Sergen Yalçın’ın Antalya kampı kadrosuna dahil etmediği tecrübeli futbolcu, takımdan ayrılmak için siyah-beyazlı yönetime kapsamlı bir teklif sundu. 32 yaşındaki oyuncunun, bonservisini alabilmek adına yaptığı hamle kulüp koridorlarını hareketlendirdi.

TÜM ALACAKLARINDAN VAZGEÇTİ

Portekizli yıldız, Beşiktaş ile olan bağlarını koparmak için kulüpteki tüm birikmiş alacaklarından vazgeçmeye hazır olduğunu bildirdi. Bununla da yetinmeyen Silva, bonservis bedeline katkı sağlamak amacıyla siyah-beyazlı kulübe 3 ila 4 milyon euro arasında nakit ödeme yapmayı teklif etti. Ancak oyuncu tarafının bu adımı, yönetim nezdinde karşılık bulmadı.

YÖNETİMDEN 15 MİLYON EURO ŞARTI

Başkan Serdal Adalı liderliğindeki Beşiktaş yönetimi, Rafa Silva’dan gelen bu teklifi ekonomik olarak yetersiz bularak geri çevirdi. Siyah-beyazlı kurmayların, oyuncunun piyasa değerini ve takıma katkısını göz önüne alarak bonservis bedelini 15 milyon euro olarak belirlediği öğrenildi. Yönetim, bu rakamın altına herhangi bir formülle ayrılığa onay vermeyeceklerini kesin bir dille oyuncu tarafına iletti.

GELECEĞİ TEKLİFE BAĞLI

Rafa Silva’nın Beşiktaş ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihine kadar devam ediyor. Mevcut durumda, oyuncunun sunduğu rakamlar yükseltilmediği takdirde Başkan Serdal Adalı'nın ayrılığa izin vermeyeceği ve Silva'nın takımda kalacağı belirtiliyor. Taraflar arasında orta yolun bulunup bulunmayacağı ise önümüzdeki günlerde netleşecek.