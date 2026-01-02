Menü Kapat
 Berkay Alptekin

İsrail Başsavcısı, aşırı sağcı bakanı radarına aldı! Ben-Gvir'in başı dertte

İsrail Başsavcısı Gali Baharav-Miara, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'i hedefine aldı. Miara, Yüksek Mahkeme'den Başbakan Binyamin Netanyahu'yu, Ben-Gvir'i "görevini kötüye kullandığı" gerekçesiyle görevden almaya zorlamasını talep etti.

İsrail Başsavcısı, aşırı sağcı bakanı radarına aldı! Ben-Gvir'in başı dertte
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
02.01.2026
saat ikonu 10:11
|
GÜNCELLEME:
02.01.2026
saat ikonu 10:11

İsrail merkezli Yediot Ahronot gazetesinde yer alan habere göre, Başsavcı Baharav-Miara'nın aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in görevden alınmasını talep etti.

Talebe gerekçe olarak ise, "hukukun uygulanması ve soruşturmalarla ilgili en hassas davalar başta olmak üzere, makamını polis faaliyetlerini etkilemek amacıyla yasa dışı biçimde kötüye kullanmasını" gösterdi.

Baharav-Miara, Yüksek Mahkeme'den, Başbakan Netanyahu'yu "Ben-Gvir'i neden görevden almadığını açıklamaya zorlayacak" bir karar çıkarılmasını istedi.

Bu uygulamaların "sistematik" hale geldiğini ve bu eğilimi durdurmak için adım atılmadığı takdirde telafisi mümkün olmayan zararlara yol açabileceğini belirten Başsavcı, "mevcut durumun sürmesinin polisin bağımsızlığını ve partiler üstü niteliğini zayıflattığını" da kaydetti.

Ayrıca haberde Ben-Gvir'in polis çalışmalarına müdahalesinin "hukuka aykırı" olduğu ve bunun temel demokratik değerlere doğrudan zarar verdiği vurgulandı.

İsrail devlet televizyonu KAN da başsavcının, Netanyahu'nun Ben-Gvir'i bu suçlamalarla görevden almamasına ilişkin yasal bir gerekçe sunmasını sağlamak için Yüksek Mahkeme'ye başvurduğunu bildirdi.

İsrail Başsavcısı, aşırı sağcı bakanı radarına aldı! Ben-Gvir'in başı dertte

"SUÇLUSUN, SENİ CİDDİYE ALMIYORUM"

Öte yandan Ben-Gvir, Başsavcının açıklamalarına sosyal medya platformu X üzerinden sert tepki göstererek, "Suçlusun, seni ciddiye almıyorum." ifadelerini kullandı.

Gali Baharav-Miara, daha önce de Netanyahu'nun sağcı hükümetinin politikalarına yönelik muhalif görüşler dile getirmiş, bazı bakanlar ise onu "zararlı sol görüşler" doğrultusunda yetkisinin kullanmakla suçlamıştı.

Aşırı sağcı Yahudi Gücü Partisi'nin lideri olan Ben-Gvir, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara yönelik kötü muameleyle övünmesi ve Gazze Şeridi'nde soykırımın yeniden başlatılması çağrılarıyla biliniyor.

