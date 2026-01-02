Menü Kapat
Spor
Avatar
Editor
 Murat Makas

Taraftarı heyecanlandıran Mohamed Salah gelişmesi! Galatasaray'ın planı hazır

Galatasaray, Fenerbahçe'nin de nabız yokladığı dünyaca ünlü yıldız Mohamed Salah için çalışmaları hızlandırdı. Salah transferinde taraftarı heyecanlandıran gelişmeler yaşandı. Cimbom ara transfer ve Haziran planını hazırladı.

Taraftarı heyecanlandıran Mohamed Salah gelişmesi! Galatasaray'ın planı hazır
KAYNAK:
Fotomaç
|
GİRİŞ:
02.01.2026
saat ikonu 09:43
|
GÜNCELLEME:
02.01.2026
saat ikonu 09:43

Galatasaray her kulvarda hedeflerine ulaşmak için kadroya takviye çalışmalarını sürdürüyor. Dünya yıldızlarına bütçe ayıracağı konuşulan Galatasaray’da Liverpool'daki geleceği belirsizliğini koruyan Mohamed Salah ismi başta geliyor.

Taraftarı heyecanlandıran Mohamed Salah gelişmesi! Galatasaray'ın planı hazır

GALATASARAY'DA SALAH MESAİSİ

Mısır ile Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden 33 yaşındaki futbolcu, Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot ile yaşadığı sorunların ardından İngiltere'den ayrılık kararı almıştı. İkili arasındaki sorunlar hafiflese de Arne Slot, Mohamed Salah'a eskisi gibi bakmıyor.

Taraftarı heyecanlandıran Mohamed Salah gelişmesi! Galatasaray'ın planı hazır

Afrika Uluslar Kupası için kolları sıvayan Salah'ın kulübüyle 1.5 sene daha sözleşmesi bulunuyor. Yönetiminin, 2026'nın ilk çileği olarak Salah'ı ara dönemde transfer etmeye çalışacağı şartların oluşmaması halinde Haziran’da masaya oturacağı konuşuluyor.

FENERBAHÇE DE İSTİYOR

Yaza kadar Liverpool'dan ayrılması beklenen ve Fenerbahçe’nin de nabız yokladığı Salah da önündeki seçenekleri değerlendirecek. Fenerbahçe’nin Salah’ın menajerleriyle görüştüğü iddia edilmişti.

Taraftarı heyecanlandıran Mohamed Salah gelişmesi! Galatasaray'ın planı hazır

ÖNÜNDE İKİ SEÇENEK VAR

Mohamed Salah'ın geleceğine yön vermek için önünde iki seçenek bulunuyor. Ya Avrupa'da kalıp Galatasaray gibi Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden bir takımı seçecek ya da geçen sezon da yüksek maaş teklifleri aldığı Suudi Arabistan'ın yolunu tutacak. Eğer çok büyük bir maaş farkı olmazsa Salah'ın Avrupa'da kalmaya sıcak baktığı biliniyor.

Taraftarı heyecanlandıran Mohamed Salah gelişmesi! Galatasaray'ın planı hazır

RAMS PARK'IN BÜYÜK HAYRANI

Bu sezon RAMS Park'ta oynanan ve Galatasaray'ın 1-0 kazandığı Liverpool maçında Mohamed Salah da forma giymişti. Tribünleri dolduran ve inanılmaz bir destek veren taraftarlara hayran kalan Salah, karşılaşma bitiminde İngiltere'den tanıdığı İlkay Gündoğan'a, "Taraftarlar inanılmaz. Atmosfer hep böyle mi?" diye sormuştu.

