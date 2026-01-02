Menü Kapat
Yaşam
Avatar
Editor
 | Murat Makas

DNA ile kızını öğrendi, yetkililere seslendi: Anne kaçırıyor

Adana'da yaşayan Hasan Artınal, 5 yıl önce birlikte yaşadığı kadından olan kızının başkasının üzerine kayıtlı olduğunu öğrenince DNA testi yaptırdı. Baba, DNA ile tespit ettirdiği kızını nüfusuna aldıramadığını belirtti. Hasan Artınal, annenin çocuğunu sürekli kaçırdığını iddia etti.

02.01.2026
02.01.2026
saat ikonu 10:07

Adana'da yaşayan 29 yaşındaki Hasan Artınal, Masal isimli kızı için sesini duyurmaya çalışıyor. Hasan Artınal, 2020 yılında birlikte yaşamaya başladığı 33 yaşındaki N.E. ile 2022 yılında ayrıldıklarını ve bu birliktelikten dünyaya gelen Masal isimli kızının soy bağında mağdur edildiğini söyledi. İddiaya göre anne, Artınal'dan olan çocuğunu resmi nikahlı olduğu M.Y.'nin üzerine kaydettirdi.

DNA TESTİ ORTAYA ÇIKTI

Artınal, çocuğun biyolojik babasının kendisi olduğunu ispatlamak için DNA testi yaptırdığını ve rapor sonucunda biyolojik baba olduğunun resmen belirlendiğini söyledi. Baba, buna rağmen kızını kendi nüfusuna geçiremediğini ileri sürdü ve yetkililere seslendi.

KIZININ NEREDE OLDUĞUNU BİLMİYOR

Hasan Artınal, yaşadığı süreci şöyle anlattı:

"Ben bu kadınla 2020 yılında tanıştım. Bir çocuğumuz oldu. Ancak anne, çocuğumun soy bağını başka bir kişinin üzerine kayıt ettirdi. Bunun üzerine DNA testi yaptırdım ve çocuğun benden olduğu resmi olarak tespit edildi. İlgili tüm makamlara başvurmama rağmen bugüne kadar somut bir çözüme ulaşamadım. Anne, her seferinde çocuğu benden kaçırıyor ve açılan davaları da sürekli geri çekiyor. Şu an kızım 5 yaşında ve nerede olduğunu bilmiyorum."

"BABASI OLARAK YASAL HAKLARIMI KULLANMAK İSTİYORUM"

Yetkililere seslenen baba, tek isteğinin yasal haklarına kavuşmak olduğunu belirterek, "Benim tek isteğim, çocuğumun babası olarak kimlikte görünmek ve kızıma ulaşabilmek. Şu anda kızımın can güvenliği yok. Eski eşim çocuğuma şiddet uyguluyor. Kızımın saçlarını kazıtmış. Çocuklar çok korkmuş durumda. 5 yaşındaki çocuğum daha 'baba' kelimesinin ne anlama geldiğini bile bilmiyor. Ben sadece çocuğuma ulaşmak ve babası olarak yasal haklarımı kullanmak istiyorum" diye konuştu.

Okul bahçesinde kızını tehdit eden genci rehin aldı! Baba ve şantajcı genç hakkında karar çıktı
#Yaşam
