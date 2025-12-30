Okul bahçesinde kızını tehdit eden genci rehin aldı! Baba ve şantajcı genç hakkında karar çıktı

Olay, İzmit Yahyakaptan Mahallesi’ndeki bir lisenin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 17 yaşındaki A.Y.’yi bir süredir ısrarla takip eden ve tehditlerde bulunan 18 yaşındaki U.C.A., genç kızın eğitim gördüğü okula gitti. Durumu fark eden A.Y.’nin 43 yaşındaki babası H.Y. , okula gelerek kızını rahatsız eden genci silahla rehin aldı. İhbar üzerine olay yerine intikal eden polis ekipleri, babayı ikna ederek gözaltına aldı.

BABA SERBEST ŞANTAJCI GENÇ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen taraflar hakkında mahkeme kararını verdi. Kızına şantaj yapıldığı iddiasıyla olayı gerçekleştiren baba H.Y., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Genç kıza yönelik ısrarlı takip ve şantaj eylemlerini sürdürdüğü belirlenen U.C.A. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KURUSIKI SİLAH VE DELİLLER ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan incelemelerde, olay sırasında kullanılan silahın kurusıkı olduğu tespit edildi. Emniyet birimleri, soruşturma kapsamında biri kurusıkı olmak üzere toplam iki adet tabancaya el koydu. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, okul çevresindeki güvenlik önlemleri artırıldı.

