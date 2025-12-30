Menü Kapat
Yaşam
 Nalan Güler Güven

Okul bahçesinde kızını tehdit eden genci rehin aldı! Baba ve şantajcı genç hakkında karar çıktı

Kocaeli İzmit'te, kızını taciz ve tehdit eden genci okul bahçesinde kurusıkı silahla rehin alan baba adli kontrol şartıyla serbest kalırken, şantajcı genç tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Okul bahçesinde kızını tehdit eden genci rehin aldı! Baba ve şantajcı genç hakkında karar çıktı
Olay, İzmit Yahyakaptan Mahallesi’ndeki bir lisenin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 17 yaşındaki A.Y.’yi bir süredir ısrarla takip eden ve tehditlerde bulunan 18 yaşındaki U.C.A., genç kızın eğitim gördüğü okula gitti. Durumu fark eden A.Y.’nin 43 yaşındaki babası H.Y. , okula gelerek kızını rahatsız eden genci silahla rehin aldı. İhbar üzerine olay yerine intikal eden polis ekipleri, babayı ikna ederek gözaltına aldı.

Okul bahçesinde kızını tehdit eden genci rehin aldı! Baba ve şantajcı genç hakkında karar çıktı

BABA SERBEST ŞANTAJCI GENÇ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen taraflar hakkında mahkeme kararını verdi. Kızına şantaj yapıldığı iddiasıyla olayı gerçekleştiren baba H.Y., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Genç kıza yönelik ısrarlı takip ve şantaj eylemlerini sürdürdüğü belirlenen U.C.A. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Okul bahçesinde kızını tehdit eden genci rehin aldı! Baba ve şantajcı genç hakkında karar çıktı

KURUSIKI SİLAH VE DELİLLER ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan incelemelerde, olay sırasında kullanılan silahın kurusıkı olduğu tespit edildi. Emniyet birimleri, soruşturma kapsamında biri kurusıkı olmak üzere toplam iki adet tabancaya el koydu. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, okul çevresindeki güvenlik önlemleri artırıldı.

#Yaşam
