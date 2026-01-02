AK Parti'den af gibi düzenleme! 40-50 bin hükümlü yararlanacak

11. Yargı Paketi kapsamında binlerce mahkumun tahliye olmasından sonra af gibi yeni bir düzenleme daha geliyor. Cezasının yarısını çeken hükümlülere tahliye yolu açılacak. Düzenlemeden yaklaşık 50 bin hükümlü yararlanacak. İşte ayrıntılar...

3 ADIMDA ELE ALINACAK

Ceza infaz sisteminde uzun süredir tartışma konusu olan hükümlerin sadeleştirilmesi, daha anlaşılır hâle getirilmesi ve kalıcı olmasını öngören düzenlemeler için düğmeye basıldı. AK Parti ve MHP’nin yanı sıra Adalet Bakanlığı bürokrasisi de yeni bir infaz sistemine olan ihtiyacı sık sık gündeme getiriyordu.

İnfazda eşitliğin sağlanması maksadıyla başlatılan çalışmaların bu yıl içinde Meclis gündemine getirilmesi planlanıyor. Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre; AK Parti’nin hukukçu kurmayları, yapılacak düzenlemenin 3 adımda ele alınacağını belirterek, öncelikle değişik suçlar için uygulanan infaz sürelerinin eşitlenmesinin sağlanacağını dile getiriyor.

KADINA ŞİDDET VE TECAVÜZ SUÇLULARINA DAHA UZUN SÜRE HAPİS

AK Parti kaynakları “Adli suçlarda mahkumlar cezasının yarısını cezaevinde geçirdikten sonra şartlı salıverilmeden yararlanabiliyor. Terör suçlarında süre dörtte üçe kadar, diğer bazı suçlar bakımından ise üçte ikiye kadar çıkıyor. Yapılacak düzenleme ile infaz sürelerinin eşitlenmesi öngörülüyor. Ancak kadın, çocuk, anne-baba, kardeş katilleri, taciz ve tecavüzcüler gibi toplum vicdanını rahatsız eden suçlar için ise daha yüksek infaz süresi olması planlanıyor” dedi.

Aynı suçu işleyerek benzer cezalar alan hükümlülerin farklı tarihler sebebiyle farklı infaz rejimlerine tabi tutulmasının, ceza adaletini zedelediği ifade ediliyor.

CEZASININ YARISINI YATAN ÇIKACAK

Bu nedenle AK Parti’deki genel görüş; infazın yarı oranında uygulanması yönünde ortaya çıktı. Söz konusu formül yasalaşırsa, 10 yıl hapis cezası alan bir hükümlünün, 5 yıl cezaevinde kaldıktan sonra kalan süresini dışarıda geçirebilmesine imkân sağlanacak ve hâlen cezasının yüzde 50’sini çekenlere de tahliye edilmeleri fırsatı getirilecek.

ANA FORMÜL 'İYİ HÂL'

İnfaz süresinin yarı oranında uygulanması aşamasında Cezaevi İdare ve Gözlem Kurullarının vereceği iyi hâl değerlendirmeleri büyük rol oynayacak. Terörsüz Türkiye sürecinde DEM Parti de sık sık, bu kurulların objektif değerlendirme yapmadığına yönelik eleştirilerini hükûmete iletiyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Adalet Bakanlığı ile yapılan görüşmelerde de söz konusu kurullar en önemli başlık olarak yer alıyordu. Bu nedenle AK Parti’nin yapacağı yeni yasal değişikliklerinin ikinci aşamasında, cezaevi gözlem kurullarının işleyişine yönelik adım atılacak.

UZMANLAR SUÇ İŞLEMEYECEKLERİNE İKNA OLMALI

Bu kapsamda, suçun içeriğine özgü denetim mekanizması getirilecek. Gözlem kurullarındaki psikolog, pedagog, psikiyatr gibi uzmanların etkinliği artırılacak. Böylece bir hükümlünün gerçekten pişman olup olmadığı, cezaevinden çıkarsa suç işleyip işlemeyeceği, topluma karışıp karışamayacağı daha iyi tespit edilmiş olacak. Topluma ayak uyduracağı görülenler şartlı salıverme şartlarından yararlanacak.

ŞARTLI TAHLİYE EDİLENLERE YAKIN TAKİP

Üçüncü aşamada ise şartlı salıverme ile kalan cezalarını dışarıda tamamlayacak olanların takibine yönelik adım atılacak. Bu durumda olanların topluma ayak uydurmaları için hem kendisine hem de ailesine psikolojik destek dâhil tüm destekler verilecek. Bu kişilerin iş bulması sağlanacak. Mesleki eğitim desteği dahil olmak üzere yeni bir hayat kurmaları ve ıslahlarına yönelik destekler gündeme gelecek.