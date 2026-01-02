Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

İzmir'de otopark ücretlerine yüzde 185 zam

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İzelman tarafından işletilen açık ve kapalı otoparklara yüzde 185 zam geldi. İşte 2026 yılında İzmir'de geçerli olacak otopark tarifesi...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İzmir'de otopark ücretlerine yüzde 185 zam
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
02.01.2026
saat ikonu 09:02
|
GÜNCELLEME:
02.01.2026
saat ikonu 09:02

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İzelman şirketi, kent genelinde işlettiği açık ve kapalı otoparklara yeni yılda zam yaptı. Zamlı tarifeler 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmaya başladı.

OTOPARK ÜCRETİNE YÜZDE 185 ZAM

Buna göre; 2025 yılı için 0-12 saati 70 TL olan açık alan otopark ücreti yüzde 185 zamla 200 TL'ye yükseldi. Böylece bu kalemdeki zam oranı yüzde 185 olarak gerçekleşti.

İzmir'de otopark ücretlerine yüzde 185 zam

BELEDİYE BAŞKANI 'ZARAR EDİYOR' DEMİŞTİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi Aralık ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda otoparklarla ilgili konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Daha önce de anlattım bunu, otopark işletmelerinden çok ciddi zarar ediyor İzmir Büyükşehir Belediyesi. Ciddi rakamlar, büyük rakamlar. Bunun nedeni, işte bir sokakta iki tane otopark görevlisi var, oradan araçlardan otopark geliri elde edilen o iki görevlinin maaşının dörtte birini bile karşılamıyor" diyerek otoparkların zarar ettiğini söylemişti.

İzmir'de otopark ücretlerine yüzde 185 zam

İZMİR'DE 14 BİN OTOPARK VAR

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İzelman şirketi tarafından işletilen 6 yeraltı, 2 tam otomatik olmak üzere toplam 22 kapalı otopark bulunuyor. Bu otoparklar toplam 9 bin 64 araçlık kapasitesi bulunuyor.

İzmir'de otopark ücretlerine yüzde 185 zam

Bunun yanı sıra İZBB bünyesinde Göztepe Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerindeki apartman altlarındaki abone otoparklarının sayısı bin 955. Buna ek olarak kent genelinde 3 bin 778 araçlık açık otopark bulunuyor. İzmir genelinde açık ve kapalı otoparkların toplamı ise 14 bin 797'yi buluyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İBB Meclisi'nde İSPARK ücretlerine zam! Yeni tarife belli oldu
ETİKETLER
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.