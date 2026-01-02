Menü Kapat
TGRT Haber
Ekonomi
SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi dikkat! Emin Yılmaz'ın 2026 Ocak zammı tablosunda seyyanen ve refah payı detayı

Asgari ücretin belli olmasının ardından gözler memur ve memur emeklisinin alacağı zam oranına çevrildi. Mali Müşavir ve Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz Emin Yılmaz, memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur zammını hesapladı ve Tgrthaber.com editörü Bengü Sarıkuş'un sorularını cevapladı. İşte detaylar...

Memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur için zam oranının kesinleşmesi için yılın son enflasyon rakamının açıklanması bekleniyor. Kamu çalışanları 5 Ocak'ta belli olacak enflasyon farkı ve toplu sözleşme gereği yüzde 11 zamma ilave 1000 TL seyyanen zam alacak. Mali Müşavir ve Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, Tgrthaber.com editörü Bengü Sarıkuş'a açıklanan enflasyon rakamlarıyla birlikte memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur'lunun alacağı zam oranını tek tek hesapladı.

SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi dikkat! Emin Yılmaz'ın 2026 Ocak zammı tablosunda seyyanen ve refah payı detayı

5 OCAK 2026 TARİHİNDE KESİNLEŞECEK

Enflasyon özellikle emeklilerimiz, memur ve memur emeklilerimiz için yılda iki defa TÜFE oranında maaş farkları verilerek değerlendiriliyor. İlk dönemde yani ocak–haziran arasındaki enflasyon farkı %16.67 olarak maaşlara yansımıştı. 5 Ocak'ta belli olacak son enflasyon rakamıyla birlikte enflasyon farkı kesinleşecek.

Kasım ayının 0.87 gelmesiyle beraber 5 aylık enflasyon verisi, aktüel hesaplamayla %11.21’e tekabül ediyor.

SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi dikkat! Emin Yılmaz'ın 2026 Ocak zammı tablosunda seyyanen ve refah payı detayı

Dolayısıyla, geçmiş dönemde 16.881 lira olan taban aylık, hükümet kanadı bir yasayla iyileştirme yaparsa, 5 aylık veriye göre şu anda 18.773 liralık kıstasın kesinleştiğini söyleyebiliriz. Aralık ayının kaç çıkacağı henüz belli değil. Merkez Bankası yıllık enflasyonu %31 ile %33 arasında değerlendiriyor.

Eğer yıl sonu yüzde 31 gelirse, ilk dönemki yüzde 16.67’lik enflasyonu ayırdığımızda, son 6 ay için yüzde 12.28 kalıyor.

Kök aylığı 16.881 lira olan 4 milyon 10 bin emeklimiz sıfır zam riskiyle karşı karşıya olduğu için hükümet genellikle bu gruba enflasyon oranında iyileştirme yapıyor. Bu durumda 16.881 lira, yüzde 12.28 artışla 18.953 liraya çıkabilir.

Yıl sonu enflasyonu yüzde 32 olursa, son 6 aylık enflasyon yüzde 13.14 olacak ve taban aylık 19.099 liraya çıkacak. Yıl sonu enflasyonu yüzde 33 olursa yaklaşık yüzde 14’lük veri oluşur ve rakam 19.244 liraya gelir.

SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi dikkat! Emin Yılmaz'ın 2026 Ocak zammı tablosunda seyyanen ve refah payı detayı

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ NE KADAR ZAM ALACAK?

Memur ve memur emeklileri zamları toplu sözleşme üzerinden değerlendiriliyor. 7. dönem toplu sözleşmesinde 2026’nın ilk yarısı için yüzde 11 artışa imza atılmıştı. 5 aylık enflasyon yüzde 11.21 olunca, toplu sözleşme farkıyla birlikte aktüel hesaplamada yüzde 17.56’ya ulaşıyoruz.

Bu durumda, Aralık hariç:

Memur emeklisi: 22.672 TL → 26.652 TL

Bekar memur: 46.709 TL → 54.911 TL

Evli memur: 50.502 TL → 59.370 TL

SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi dikkat! Emin Yılmaz'ın 2026 Ocak zammı tablosunda seyyanen ve refah payı detayı

YIL SONU ENFLASYONU YÜZDE 31 GERÇEKLEŞİRSE:

Eğer yıl sonu enflasyonu yüzde 31 olursa, son 6 aylık veri yüzde 18.70’e ulaşacak.

Bu durumda:

Memur emeklisi: 22.672 TL → 26.911 TL

Bekar memur: 46.709 TL → 55.443 TL

Evli memur: 50.502 TL → 59.945 TL

Kamu çalışanları 5 Ocak'ta belli olacak enflasyon farkı ve toplu sözleşme gereği yüzde 11 zamma ilave 1000 TL seyyanen zam alacak.

SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi dikkat! Emin Yılmaz'ın 2026 Ocak zammı tablosunda seyyanen ve refah payı detayı

YIL SONU ENFLASYONU YÜZDE 32 GERÇEKLEŞİRSE:

Yıl sonu yüzde 32 olursa, toplu sözleşmeyle birlikte artış oranı yüzde 19.60 olacaktır.

Memur emeklisi: 22.672 TL → 27.115 TL

Bekar memur: 46.709 TL → 55.863 TL

Evli memur: 50.502 TL → 60.400 TL

SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi dikkat! Emin Yılmaz'ın 2026 Ocak zammı tablosunda seyyanen ve refah payı detayı

YIL SONU ENFLASYONU YÜZDE 33 GERÇEKLEŞİRSE:

Yıl sonu yüzde 33 olursa fark yüzde 20.51’e çıkıyor.

Memur emeklisi: 22.672 TL → 27.322 TL

Bekar memur: 46.709 TL → 56.289 TL

Evli memur: 50.502 TL → 60.859 TL

Yine bu hesaplamalara 1.000 TL’lik taban aylık eklenecek. Kesin zamlı maaş o şekilde belirlenecek.

