Özgür Erdursun tüm artan ödemeleri listeledi: Askerlik, doğum borçlanması, BAĞ-KUR ihyası, GSS rakamları fırladı

Bunun nedeni, eski %32 olan oranın %45’e çıkarılması ve aynı zamanda daha yüksek asgari ücret üzerinden hesaplama yapılmasıyla ortaya çıkan çifte zam etkisi olduğunu ifade eden Erdursun, "Bağ-Kur ihyasında da benzer bir tablo görülüyor, oran %34,5’ten %45’e yükselirken asgari ücret artışı da eklenince toplam artış %65,7 oldu. Sonuç olarak hem oran artışları hem de asgari ücretteki yükseliş, özellikle askerlik borçlanmaları ve Bağ-Kur ihyasını önceki dönemlere kıyasla çok daha pahalı hale getirdi" dedi.