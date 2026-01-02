Özgür Erdursun tüm artan ödemeleri listeledi: Askerlik, doğum borçlanması, BAĞ-KUR ihyası, GSS rakamları fırladı

Kategoriler
Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) yayımladığı 2026 yılına ait prim ve borçlanma tabloları, 2026 yılı itibarıyla değişti. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, değişen kalemler hakkında tek tek bilgi verdi.
2026 yılında brüt asgari ücret 33.030 TL, net asgari ücret 28.075 TL, günlük brüt asgari ücret 1.101 TL oldu. Bu artış ile primler, borçlanmalar, Bağ-Kur ihyaları, üst sınırlar tamamı asgari ücrete bağlı.
2026’da SGK primine esas aylık üst sınır 297.270 TL (9 kat), günlük üst sınır ise 9.909 TL oldu.
Erdursun, "Yüksek gelirli çalışanlar için artık çok daha yüksek prim, ama ileride daha yüksek emekli aylığı ihtimali. İşveren açısından ise maliyetin daha fazla artması anlamına geliyor" dedi.
2026’da asgari ücretli bir çalışanın işverene toplam maliyeti 41.535 TL, teşvik varsa -2 puan teşvikle 40.214 TL, -5 puan teşvikle 39.223 TL olacağını ifade eden Erdursun, "Ama yine de 2026, işveren için daha pahalı bir yıl olacak" dedi.
Bağ-Kur’da 2026 rakamları için konuşan Erdursun, aylık asgari Bağ-Kur primi 11.808 TL, düzenli ödeyen için 10.156 TL olduğunu belirtti.
Tarımda çalışanlar için tablonun ikiye ayrıldığından bahseden Erdursun, "Tarım Bağ-Kur: 11.725 TL, 2925 tarım SSK: 5.862 TL" dedi.
Erdursun ayrıca 2026’da isteğe bağlı sigorta priminin 10.899 TL olduğunu hatırlattı.
Çalışmayan, güvencesi olmayanlar için asgari ücretin brüt tutarının %3’ü olan GSS priminin ise 1 Aralıkta brüt tutarının %6’sı ve 1 Ocak 2026’da %27 asgari ücret artışı ile 1.981 TL’ye yükseldiğini ifade etti.
Yani GSS’de artış oranı %154 oldu. Genel Sağlık Sigortası primi 1.981 TL'ye yükseldi.
Borçlanmalar hakkında da bilgi veren Erdursun, "Doğum ve yurt dışı borçlanmalarında oran %27 olarak korunsa da brüt asgari ücretteki artış nedeniyle borçlanma tutarları fiilen yüzde 27 yükseldi" dedi.
Askerlik, kısmi süreli çalışma ve doktora süreleri gibi borçlanmalarda büyük fark yaşandığını belirten Erdursun, bu alanlarda toplam artış %78,5’e ulaştığını vurguladı.
Bunun nedeni, eski %32 olan oranın %45’e çıkarılması ve aynı zamanda daha yüksek asgari ücret üzerinden hesaplama yapılmasıyla ortaya çıkan çifte zam etkisi olduğunu ifade eden Erdursun, "Bağ-Kur ihyasında da benzer bir tablo görülüyor, oran %34,5’ten %45’e yükselirken asgari ücret artışı da eklenince toplam artış %65,7 oldu. Sonuç olarak hem oran artışları hem de asgari ücretteki yükseliş, özellikle askerlik borçlanmaları ve Bağ-Kur ihyasını önceki dönemlere kıyasla çok daha pahalı hale getirdi" dedi.