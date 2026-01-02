Yaban domuzu kara yoluna indi!

Konya'nın Halkapınar'a bağlı Karayusuflu Mahallesi kara yoluna inen yaban domuzu, doğa fotoğrafçılarının içinde bulunduğu otomobilin far ışıklarını fark edince yol boyunca kaçtı. O anlar saniye saniye kaydedildi. Kar ve doğa fotoğrafları çekmek için bölgeye giden Ali Aydoğdu, Hasan Hüseyin Seyhan ve Bülent Fakı Şengün'den oluşan ekip, beklenmedik bir şekilde karşılarına çıkan yaban domuzunu görüntüledi. Domuzun otomobil ışıkları altında kaçışı cep telefonu kamerasına yansıdı.