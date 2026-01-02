Limit 584 bin lira yükseldi! İşte Türkiye'de engelli bireylerin ÖTV'siz alabileceği araçlar

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; engelli bireylerin kullandığı araçlar için uygulanan ÖTV muafiyeti limiti 2026 yılı için 584 bin lira artırılarak 2 milyon 873 bin 972 liraya yükseltildi. Yüzde 90 ve üzeri engeli bulunan vatandaşlar, bu tutara kadar ÖTV'siz araç satın alabilecek.