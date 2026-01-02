Limit 584 bin lira yükseldi! İşte Türkiye'de engelli bireylerin ÖTV'siz alabileceği araçlar

Kategoriler
Engelli bireylere tanınan ÖTV muafiyetinde vites yükseltildi.
Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ ile ÖTV’siz araç alımında uygulanan üst limit ciddi oranda artırıldı.
Bu artış, sıfır araç almayı planlayan engelli vatandaşlar için yeni seçeneklerin önünü açtı.
İşte şartlara uyan araçlar ve markalardan tüm detaylar...
Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; engelli bireylerin kullandığı araçlar için uygulanan ÖTV muafiyeti limiti 2026 yılı için 584 bin lira artırılarak 2 milyon 873 bin 972 liraya yükseltildi. Yüzde 90 ve üzeri engeli bulunan vatandaşlar, bu tutara kadar ÖTV'siz araç satın alabilecek.
MTV'DEN MUAF
Engelli araçlarını birinci derece yakınlar da kullanabiliyor. Ayrıca ÖTV muafiyetiyle alınan araçlar, motorlu taşıtlar vergisinden (MTV) de muaf tutuluyor. Engelli vatandaşlar her yıl ödenen MTV'yi ödemiyor.
YERLİLİK VE SATAMAMA ŞARTI
Aralık 2024'te engellilere yönelik ÖTV'siz araç satışı için yeni kurallar getirilmişti. Söz konusu araçlar için yüzde 40 yerlilik şartı bulunuyor. Ayrıca ÖTV muafiyetiyle alınan araçlar için 5 yıl boyunca satamama kuralı 10 yıla çıkarıldı.
Türkiye’de üretilen ve ÖTV muafiyeti kapsamına giren otomobiller şöyle:
Togg T10F