Limit 584 bin lira yükseldi! İşte Türkiye'de engelli bireylerin ÖTV'siz alabileceği araçlar

Ocak 02, 2026 11:35
Limit 584 bin lira yükseldi! İşte Türkiye'de engelli bireylerin ÖTV'siz alabileceği araçlar

Engelli bireylere tanınan ÖTV muafiyetinde vites yükseltildi.
Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ ile ÖTV’siz araç alımında uygulanan üst limit ciddi oranda artırıldı.

Bu artış, sıfır araç almayı planlayan engelli vatandaşlar için yeni seçeneklerin önünü açtı.

İşte şartlara uyan araçlar ve markalardan tüm detaylar...

 

Limit 584 bin lira yükseldi! İşte Türkiye'de engelli bireylerin ÖTV'siz alabileceği araçlar

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; engelli bireylerin kullandığı araçlar için uygulanan ÖTV muafiyeti limiti 2026 yılı için 584 bin lira artırılarak 2 milyon 873 bin 972 liraya yükseltildi. Yüzde 90 ve üzeri engeli bulunan vatandaşlar, bu tutara kadar ÖTV'siz araç satın alabilecek.

ÖTVSİZ ARAÇ

MTV'DEN MUAF 

Engelli araçlarını birinci derece yakınlar da kullanabiliyor. Ayrıca ÖTV muafiyetiyle alınan araçlar, motorlu taşıtlar vergisinden (MTV) de muaf tutuluyor. Engelli vatandaşlar her yıl ödenen MTV'yi ödemiyor. 
 

Limit 584 bin lira yükseldi! İşte Türkiye'de engelli bireylerin ÖTV'siz alabileceği araçlar

YERLİLİK VE SATAMAMA ŞARTI 

Aralık 2024'te engellilere yönelik ÖTV'siz araç satışı için yeni kurallar getirilmişti. Söz konusu araçlar için yüzde 40 yerlilik şartı bulunuyor. Ayrıca ÖTV muafiyetiyle alınan araçlar için 5 yıl boyunca satamama kuralı 10 yıla çıkarıldı.

Limit 584 bin lira yükseldi! İşte Türkiye'de engelli bireylerin ÖTV'siz alabileceği araçlar

Türkiye’de üretilen ve ÖTV muafiyeti kapsamına giren otomobiller şöyle:

  • Togg T10X

  • Togg T10F

     

Limit 584 bin lira yükseldi! İşte Türkiye'de engelli bireylerin ÖTV'siz alabileceği araçlar

  • Fiat Egea Ailesi
  • Renault Clio
  • Renault Megane

Limit 584 bin lira yükseldi! İşte Türkiye'de engelli bireylerin ÖTV'siz alabileceği araçlar

  • Renault Duster
  • Hyundai i10
  • Hyundai i20

Limit 584 bin lira yükseldi! İşte Türkiye'de engelli bireylerin ÖTV'siz alabileceği araçlar

  • Hyundai Bayon
  • Toyota C-HR
  • Toyota Corolla

