Diyarbakır’da yolcu otobüsü devrildi: 6 yaralı

Övündüler Mahallesi Tokaçlı Küme Evleri mevkiinde Hatay’dan Van’a giden otobüs kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Metrelerce sürüklenen otobüs devrildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 6 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.