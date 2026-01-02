Menü Kapat
TGRT Haber
Arama Kapat
Dünya
Avatar
Editor
 Berkay Alptekin

Eşinin çizmeleri yemin törenini gölgede bıraktı! Mamdani ailesi topa tutuldu

ABD'nin en büyük şehrinin başkan koltuğuna oturan Müslüman asıllı Zohran Mamdani'nin yemin töreni damga vurdu. Geceye Mamdani'nin eşinin giydiği çizmeler sosyal medya tarafından eleştirilerin hedefi oldu.

ABD'nin en büyük şehri olan New York'un yeni Belediye Başkanı Müslüman asıllı Zohran Mamdani'nin eşi Rama Duwaji'nin yemin töreni akşamı giydiği çizmeler ülkeyi ayağa kaldırdı. Törende giydiği 630 dolar (27 bin 110 TL) fiyat etiketine sahip tasarım deri çizmeler eleştirilerin hedefi oldu.

Sosyal medyada birçok kullanıcı, Duwaji’nin bu tercihini "lüks ve gösteriş" olarak nitelendirerek, bunun Mamdani’nin “herkes için eşitlik ve erişilebilirlik” söylemiyle çeliştiğini savundu.

Eşinin çizmeleri yemin törenini gölgede bıraktı! Mamdani ailesi topa tutuldu

"VERİLEN MESAJI ZAYIFLATIYOR"

Eleştirilerde, Mamdani’nin zenginlere yönelik vergi artışı ve kira politikaları gibi başlıklarla öne çıkan söylemlerine rağmen, yemin törenindeki bu ayrıntının “verilen mesajı zayıflattığı” ileri sürüldü. Bazı kullanıcılar ise konuyu alaycı paylaşımlarla sosyal medyada gündeme getirdi.

Duwaji'nin törene siyah bir kombinle katıldığı ve Mamdani'nin elini koyduğu Kur'an-ı Kerim'i taşıdığı da görüntülerde dikkat çeken ayrıntılar arasında yer aldı.

Eşinin çizmeleri yemin törenini gölgede bıraktı! Mamdani ailesi topa tutuldu
#Dünya
