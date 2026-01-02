Yağışlı yolda makas atan otomobil takla attı: Korku dolu anlar kamerada!

Kategoriler
Kocaeli'nin Çayırova ilçesi Şekerpınar Mahallesi Balçık Köyü yolunda seyir halinde olan sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, akan trafikte araçların arasından geçerek ilerlemeye çalıştı. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda ani manevra yapan sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan otomobil takla attı.
Kaza anı, aynı istikamette seyreden başka bir aracın içerisindeki cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.