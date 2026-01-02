THY'den 100 milyar liralık yatırım! Sosyal medya hesabından duyuruldu

THY'nin, sosyal medya platformundaki hesabından "Türkiye büyüyor, Türk Hava Yolları kanatlanıyor" notuyla yapılan paylaşımda, "100 milyar liralık yatırımla dünyanın en büyük kargo terminalini ve uçak içi ikram tesisini kuruyor, 26 bin yeni istihdamla geleceği birlikte inşa ediyoruz. Türkiye'nin bayrak taşıyıcı hava yolu olarak bu gurur bizim" ifadelerine yer verildi.

https://x.com/TK_TR/status/2006989411611795869?s=20