THY Arnavutluk'a uçak hibe edecek mi? Konuya açıklama geldi

Türk Hava Yolları (THY), Ortaklığın filosunda bulunan bir uçağın Arnavutluk Cumhuriyeti'ne hibe edileceği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

THY'DEN KAP'A AÇIKLAMA

THY'nin Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:

"Muhtelif basın-yayın organlarında yer alan, Ortaklığımızın, filosunda bulunan bir uçağı Arnavutluk Cumhuriyeti'ne hibe etme kararı aldığı yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Mevzubahis uçak Ortaklığımız mülkiyetine hiçbir zaman girmemiş olup yalnızca operasyonel ihtiyaçlar kapsamında hizmet verilmiştir. Ortaklığımız, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki mevzuatlar kapsamında Kurumsal Yönetim İlkelerine azami uyumu göstermekle birlikte maddi duran varlık işlemlerini şeffaf bir şekilde yatırımcılarımızla paylaşmaktadır."