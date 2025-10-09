Yaşlı adam sırra kadem bastı! '7 yıl' detayı dikkat çekti

Pamukkale ilçesine bağlı Bağbaşı Mahallesi’nde ikamet eden 52 yaşındaki Ahmet Sünger evden ayrıldıktan sonra bir daha eve dönemedi. Ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu yaşlı adam için arama çalışmaları başlatılırken, ilginç bir detay ortaya çıktı.

7 YIL ÖNCE DE KAYBOLMUŞTU

Kayıp olarak aranan belediyeden emekli Ahmet Sünger’in 2018 yılı Aralık ayında da kaybolduğu, o dönem Akkonak Mahallesi’nde ikamet eden şahıs, 3 gün sonra Karaman Mahallesi’nde baygın olarak bulunduğu ortaya çıktı. Geçici hafıza kaybı yaşayan Sünger’in sokaklarda dolaşırken yorgun düştüğü belirtilmişti.