Bursa su kesintisi ne zaman bitecek? Nilüfer, Osmangazi, İnegöl’de planlı kesinti

Bugün Bursa'nın birkaç ilçesinde meydana gelen su kesintisi sonrasında biteceği saat bekleniyor.
Mahalle: Sinanbey
Başlama: 09.10.2025 – 10:15
Bitiş: 09.10.2025 – 17:00
Neden: Müteahhit firma tarafından ana hatta zarar verilmesi
Etkilenen Yerler: Sinanbey Mahallesi ve Orhaniye Mahallesi’nin bir bölümü
Mahalle: Odunluk
Başlama: 09.10.2025 – 06:00
Bitiş: 09.10.2025 – 13:00
Neden: Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı çalışmaları
Etkilenen Yerler: Odunluk Mahallesi, Akademi Caddesi ve civarı
Ahmetpaşa Mahallesi
Başlama: 09.10.2025 – 12:30
Bitiş: 09.10.2025 – 14:30
Neden: Arıza çalışması
Etkilenen Yerler: Fahri Korutürk Caddesi ve civarı (Hocahasan ve Çırpan mahallelerinin bir kısmı da etkileniyor)
Atıcılar Mahallesi
Başlama: 09.10.2025 – 12:00
Bitiş: 09.10.2025 – 14:00
Neden: Arıza çalışması
Etkilenen Yerler: Asa Sokak ve civarı
Panayır Mahallesi
Başlama: 09.10.2025 – 11:15
Bitiş: 09.10.2025 – 13:15
Neden: Arıza çalışması
Etkilenen Yerler: Göksel Sokak ve civarı