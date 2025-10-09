Bursa su kesintisi ne zaman bitecek? Nilüfer, Osmangazi, İnegöl’de planlı kesinti

Bugün Bursa'nın birkaç ilçesinde meydana gelen su kesintisi sonrasında biteceği saat bekleniyor.

BURSA SU KESİNTİSİ SON DAKİKA 9 EKİM NE ZAMAN BİTECEK?

Bugün Bursa'da meydana gelen su kesintisinin biteceği saat ve etkilenen yerler duyuruldu.

İNEGÖL

Mahalle: Sinanbey

Başlama: 09.10.2025 – 10:15

Bitiş: 09.10.2025 – 17:00

Neden: Müteahhit firma tarafından ana hatta zarar verilmesi

Etkilenen Yerler: Sinanbey Mahallesi ve Orhaniye Mahallesi’nin bir bölümü

NİLÜFER

Mahalle: Odunluk

Başlama: 09.10.2025 – 06:00

Bitiş: 09.10.2025 – 13:00

Neden: Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı çalışmaları

Etkilenen Yerler: Odunluk Mahallesi, Akademi Caddesi ve civarı

OSMANGAZİ

Ahmetpaşa Mahallesi

Başlama: 09.10.2025 – 12:30

Bitiş: 09.10.2025 – 14:30

Neden: Arıza çalışması

Etkilenen Yerler: Fahri Korutürk Caddesi ve civarı (Hocahasan ve Çırpan mahallelerinin bir kısmı da etkileniyor)

Atıcılar Mahallesi

Başlama: 09.10.2025 – 12:00

Bitiş: 09.10.2025 – 14:00

Neden: Arıza çalışması

Etkilenen Yerler: Asa Sokak ve civarı

Panayır Mahallesi

Başlama: 09.10.2025 – 11:15

Bitiş: 09.10.2025 – 13:15

Neden: Arıza çalışması

Etkilenen Yerler: Göksel Sokak ve civarı