Ankara su kesintisi ne zaman bitecek Etimesgut, Sincan 9 Ekim? Polatlı ve Yenimahalle’de su kesintisi

Son günlerde Ankara'da yaşanan su arızaları sonrasında vatandaşlar erken saatlerde başlayan su kesintilerinin biteceği saati yakından takip etti.
Arıza 1:
Başlama: 8 Ekim 2025, 09:00
Bitiş: 9 Ekim 2025, 12:00
Neden: Kesik Köprü İçme Suyu Ana İsale Hattı’nda arıza → İvedik Arıtma Tesisi’nde seviye düşüklüğü → plansız kesinti
Etkilenen Mahalleler:
İstasyon, Kazım Karabekir, 30 Ağustos, Alsancak, Süvari, Elvan, Topçu, Piyade, Etiler, Ahi Mesut, Ayyıldız, Oğuzlar, Atakent ve Yeni Bağlıca (bir kısmı)
Arıza 2:
Başlama: 8 Ekim 2025, 15:00
Bitiş: 9 Ekim 2025, 12:00
Neden: İvedik Arıtma Tesisi’nden dönüşümlü su verilmesi uygulaması
Etkilenen Mahalleler:
Göksu, Şeker, Şehit Osman Avcı, Şeyh Şamil, Yavuz Selim, Güzelkent, Altay, Devlet, Eryaman, Tunahan, Yeşilova
YENİMAHALLE
Başlama: 9 Ekim 2025, 08:30
Bitiş: 9 Ekim 2025, 23:00
Neden: Dönüşümlü su verilmesi (İvedik Tesisi kaynaklı)
Etkilenen Mahalleler:
Yuva, Batı Sitesi, Ergazi, Turgut Özal (bir kısmı)
POLATLI
Başlama: 9 Ekim 2025, 09:20
Bitiş: 9 Ekim 2025, 19:00
Neden: Müteahhit çalışmasından kaynaklı içme suyu şebeke arızası
Etkilenen Mahalle:
Şehitlik Mahallesi (bir bölümü)
SİNCAN
Başlama: 8 Ekim 2025, 10:30
Bitiş: 9 Ekim 2025, 12:00
Neden: Kesik Köprü İçme Suyu Ana İsale Hattı arızası → plansız su kesintisi
Etkilenen Mahalleler (geniş kapsamlı):
Adalet, Ahievran, Akçaören, Akşemsettin, Alagöz, Alcı, Anayurt, Andiçen, Atatürk, Bacı, Cumhuriyet, Fatih, Gazi, G.O.Paşa, Hürriyet, İstasyon, Malazgirt, Mareşal Çakmak, Mevlana, Osmanlı, Plevne, Saraycık, Selçuklu, Tandoğan, Törekent, Yunusemre, 29 Ekim ve diğer birçok mahalle (yaklaşık 60’tan fazla yerleşim noktası)