17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Editor
Editor
 Sumru Tarhan

Ankara su kesintisi ne zaman bitecek Etimesgut, Sincan 9 Ekim? Polatlı ve Yenimahalle’de su kesintisi

Bugün Ankara'nın birçok ilçesinde su kesintisi yaşanıyor. ASKİ, 9 Ekim Ankara su kesintilerinin biteceği saati ve etkilenen mahalleleri duyurdu.

Ankara su kesintisi ne zaman bitecek Etimesgut, Sincan 9 Ekim? Polatlı ve Yenimahalle’de su kesintisi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.10.2025
saat ikonu 11:11
|
GÜNCELLEME:
09.10.2025
saat ikonu 11:11

Son günlerde 'da yaşanan su arızaları sonrasında vatandaşlar erken saatlerde başlayan su kesintilerinin biteceği saati yakından takip etti.

ANKARA SU KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK ETİMESGUT 9 EKİM?

Arıza 1:

Başlama: 8 Ekim 2025, 09:00

Bitiş: 9 Ekim 2025, 12:00

Neden: Kesik Köprü İçme Suyu Ana İsale Hattı’nda arıza → İvedik Arıtma Tesisi’nde seviye düşüklüğü → plansız kesinti

Ankara su kesintisi ne zaman bitecek Etimesgut, Sincan 9 Ekim? Polatlı ve Yenimahalle’de su kesintisi

Etkilenen Mahalleler:
İstasyon, Kazım Karabekir, 30 Ağustos, Alsancak, Süvari, Elvan, Topçu, Piyade, Etiler, Ahi Mesut, Ayyıldız, Oğuzlar, Atakent ve Yeni Bağlıca (bir kısmı)

Arıza 2:

Başlama: 8 Ekim 2025, 15:00

Bitiş: 9 Ekim 2025, 12:00

Neden: İvedik Arıtma Tesisi’nden dönüşümlü su verilmesi uygulaması

Etkilenen Mahalleler:
Göksu, Şeker, Şehit Osman Avcı, Şeyh Şamil, Yavuz Selim, Güzelkent, Altay, Devlet, Eryaman, Tunahan, Yeşilova

Ankara su kesintisi ne zaman bitecek Etimesgut, Sincan 9 Ekim? Polatlı ve Yenimahalle’de su kesintisi

YENİMAHALLE

Başlama: 9 Ekim 2025, 08:30

Bitiş: 9 Ekim 2025, 23:00

Neden: Dönüşümlü su verilmesi (İvedik Tesisi kaynaklı)

Etkilenen Mahalleler:
Yuva, Batı Sitesi, Ergazi, Turgut Özal (bir kısmı)

POLATLI

Başlama: 9 Ekim 2025, 09:20

Bitiş: 9 Ekim 2025, 19:00

Neden: Müteahhit çalışmasından kaynaklı içme suyu şebeke arızası

Etkilenen Mahalle:
Şehitlik Mahallesi (bir bölümü)

Ankara su kesintisi ne zaman bitecek Etimesgut, Sincan 9 Ekim? Polatlı ve Yenimahalle’de su kesintisi

ANKARA SİNCAN SU KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK?

SİNCAN

Başlama: 8 Ekim 2025, 10:30

Bitiş: 9 Ekim 2025, 12:00

Neden: Kesik Köprü İçme Suyu Ana İsale Hattı arızası → plansız

Etkilenen Mahalleler (geniş kapsamlı):
Adalet, Ahievran, Akçaören, Akşemsettin, Alagöz, Alcı, Anayurt, Andiçen, Atatürk, Bacı, Cumhuriyet, Fatih, Gazi, G.O.Paşa, Hürriyet, İstasyon, Malazgirt, Mareşal Çakmak, Mevlana, Osmanlı, Plevne, Saraycık, Selçuklu, Tandoğan, Törekent, Yunusemre, 29 Ekim ve diğer birçok mahalle (yaklaşık 60’tan fazla yerleşim noktası)

