Son dakika | Kütahya'da korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi

Kütahya beşik gibi sallanmaya devam ediyor. 28 Eylül'de 5,5 büyüklüğünde depremle sarsılan Simav ilçesinde bir deprem daha oldu. İlçede gece saat 02.54'te şiddetli bir deprem meydana geldi.

KÜTAHYA'DA KORKUTAN DEPREM

Kandilli Rasathanesi'nin açıkladığı verilere göre, Kütahya Simav'da 5 büyüklüğünde deprem oldu. Paniğe neden olan depremin derinliği 8,6 kilometre olarak açıklandı.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) da depreme ilişkin açıklama geldi. AFAD'ın resmi internet sitesinde yer alan verilere göre; Kütahya Simav'da saat 02.54'te 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 12,1 kilometre olarak kaydedildi.

https://x.com/DepremDairesi/status/1976076032156242154