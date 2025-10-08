Malatya'da deprem oldu! Kandilli ve AFAD duyurdu

Malatya'nın Pütürge ilçesi depremle sarsıldı. Sabah saat 06.00'da meydana gelen depreme ilişkin peş peşe açıklamalar geldi.

Kandilli Rasathanesi, merkez üssü Pütürge olan depremin 3,7 büyüklüğünde olduğunu bildirdi. Depremin derinliğinin 5 kilometre olarak kaydedildiği açıklandı.

https://x.com/Kandilli_info/status/1975760569404621104

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) da Malatya Pütürge'deki depreme dair verileri paylaştı. Depremin 3,4 büyüklüğünde olduğunu açıklayan AFAD, derinliğini ise 7 kilometre olarak bildirdi.