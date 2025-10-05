Malatya'da deprem! AFAD ve Kandilli duyurdu

Malatya'da bir deprem kaydedildi. Kentin Hekimhan ilçesinin merkez üssü olduğu, saat 19.44'te yaşanan depremin büyüklüğü Kandilli Rasathanesi tarafından 3.3 olarak açıklandı.

AFAD DA AÇIKLADI

Rasathanenin derinliğini 5 kilometre olarak duyurduğu sarsıntıyla ilgili Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) da veri paylaştı.

AFAD, 3.2 büyüklüğünde açıkladığı depremin derinliğini 7.05 kilometre olarak bildirdi. Hekimhan ilçesinin merkez üssü olduğu depremi hissedenler kısa süreli panik yaşarken herhangi bir olumsuz bilgi paylaşılmadı.