Hatay'da deprem sonrası konut seferberliği: Yeni yaşam alanları yükseliyor

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından yapımına başlanan 1342 afet konutu ve 3 ticaret merkezinin inşası devam ediyor.
Valiliğin, NSosyal'deki hesabından yapılan açıklamaya göre, Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca Gülderen Mahallesi'nde 1342 afet konutu ve 5 dükkanlı 3 ticaret merkezinin inşası sürüyor.
Bölgede 2 caminin yapımı ve altyapı çalışmaları da devam ediyor. Proje sonunda 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen vatandaşların, modern ve güvenli yaşam alanlarına kavuşması hedefleniyor.
Vali Mustafa Masatlı, yürütülen çalışmaları yerinde inceledi, yetkililerden bilgi aldı.