Polisin gözü önünde bunu yaptı! Sirenleri duyunca kaçmaya çalıştı

Sivas'ta polisin gözü önünde dirft atan sürücü siren sesini duyunca kaçmaya çalıştı. Polis o anları saniye saniye kayıt altına aldı. Kontroldeki Sivas İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 4 Eylül Sanayi Sitesi'nde drift atarak trafiği tehlikeye düşüren bir sürücüyü fark etti. Sürücünün drift anlarını kayda alan ekibin sirenleri çalmasının ardından sürücü panikleyerek kaçamaya çalıştı. Polis ekiplerinin durduğu aracın sürücüsü D.K.'ya 46 bin 392 lira para cezası kesilirken ehliyetine 60 gün el konuldu. Öte yandan edinilen bilgilere göre, Sivas Belediyesi'nin drift tutkunları için bir drit pisti olduğu öğrenildi.