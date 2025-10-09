KPSS sonuçları saat kaçta açıklanacak? ÖSYM KPSS Lisans sonuçlarının 10 Ekim'de açıklanacağını duyurdu

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Lisans, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 3 oturum şeklinde gerçekleştirildi.

7, 13, 14 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen oturumların ardından sınav sonuçları gündeme geldi. Sınava katılan binlerce aday tarafından KPSS sonuçlarının saat kaçta açıklanacağı merak ediliyor.

KPSS SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK 10 EKİM?

KPSS Lisans sınavı sonuçları ÖSYM tarafından açıklanan bilgilere göre 10 Ekim 2025 Cuma günü açıklanacak. Sonuçların saat kaçta açıklanacağına dair ise ÖSYM tarafından resmi bir açıklama yapılmadı.

Ancak genel olarak ÖSYM sınav sonuçları sabah saatlerinde açıklıyor. Bu kapsamda sınav sonuçlarının saat 09.00-12.00 saatleri arasında duyurulması bekleniyor. Konuyla ilgili ÖSYM tarafından resmi bir açıklama yapılırsa haberimizi güncelleyeceğiz.

KPSS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

KPSS sonuçları açıklandıktan sonra adaylar ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yer alan Aday İşlemleri Sistemi (AİS) veya mobil uygulaması üzerinden öğrenebilecekler. Adaylar T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle veya e-Devlet hesaplarıyla sisteme giriş yapabilecekler. Sınav sonuç belgeleri basılmayacak ve adaylara gönderilmeyecek.