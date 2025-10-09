Ümraniye'de yangın paniği: Mahsur kalan yaşlı çiftler kurtarıldı

Ümraniye’de 3 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangında ikinci ve üçüncü katta mahsur kalan iki yaşlı çift, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yangın, saat 14.45 sıralarında Ümraniye Marmara Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı bir binanın çatı katında meydana geldi. İddiaya göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

EVCİL HAYVANLAR DA DIŞARI ÇIKARILDI

Yangın sırasında binanın ikinci ve üçüncü katlarında bulunan yaşlı çiftler dumandan etkilenerek evlerinde mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri merdiven aracı yardımıyla çiftleri bulundukları yerden kurtardı. Ekipler, ayrıca evde bulunan muhabbet kuşu ve evcil köpeği de dışarı çıkardı.

Dumandan etkilenen yaşlı çiftler, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.