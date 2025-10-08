Sarıkamış'ta orman yangını! İki hektarlık alan zarar gördü

Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Mescitli köyü Ereğili Tepe bölgesinde bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede yayıldı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine Sarıkamış Orman İşletmesi Müdürlüğü, İlçe Özel İdaresi, AFAD, Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ), Sarıkamış Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler yangına müdahale etmeye başladı. Rüzgarın etkisiyle sürekli yayılan yangına bir çok noktada aynı anda müdahale etti. Uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınan yangın daha sonra söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Sarıkamış'ta ormanlık alanda çıkan anız yangınında yaklaşık 2 hektar alan zarar gördü.