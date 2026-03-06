Kavşakta otomobiller kafa kafaya çarpıştı! 3 kişinin yaralandığı kaza anı kamerada

Manisa’nın Turgutlu ilçesi Erbiller Sanayi Sitesi kavşağında bir kaza meydana geldi. Kavşağa girmeye çalışan bir otomobil ile E-96 Karayolu üzerinde seyir halinde olan başka bir otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan araçlarda bulunan H.K., Y.K. ve M.A. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi ekiplerince araçlardan çıkarılan yaralılara, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle bölgede trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı