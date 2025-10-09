Yetkililer uyardı: Bunu ellediyseniz 112'yi arayın!

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde yabani hayvanlar için havadan kuduz aşısı bırakıldı. Bazı aşılar ise Oğlaklı Mahallesi'ne düştüğü tespit edildi. Bunun üzerine görevliler harekete geçti. Kapı kapı gezerek tehlikeye dikkat çekti.

YETKİLİLER HAREKETE GEÇTİ

Türkiye genelinde yılın belirli dönemlerinde yapılan havadan kuduz aşısı dağıtımı bu yıl da çeşitli periyotlarda gerçekleştirildi. Kuduz aşılarından bazıları yerleşim yerine düştü. Bağlar ilçesine bağlı Oğlaklı Mahallesi’nde de görülen kuduz aşıları vatandaşlar arasında paniğe neden oldu. Birçok noktada görülen aşı sonrası yetkililer harekete geçti.

ACİLEN 112'Yİ ARAYIN!

Mahalledeki evleri tek tek gezen görevliler ellerindeki kuduz aşısı fotoğrafını ev halkına göstererek temas edip etmediklerini sordu. Temas durumunda hemen 112’nin aranılmasını isteyen yetkililer, aşıya temas edilmemesi uyarısında bulundu.