Kilolarca jelibon yedi, gıda zehirlenmesi sandı, az kalsın hayatından oluyordu

İngiltere'de yaşayan Natham Rimmington, canı tatlı çekince sipariş verdi. Akşam yemeğinin ardından jelibonları yemeye başlayan Natham, ne kadar sipariş verdiyse hepsini bir anda yedi. Toplamda 3 kilo jelibon yemesinden sadece birkaç gün sonra yediği ızgara yemeğinin ardından mide krampları yaşamaya başlayan adam, aile hekimine başvurdu. Nathan'ın tansiyonu yükselmeye ve terlemeye başlayınca ise hastaneye sevki gerçekleşti.

''Aslında tatlıya düşkünlüğüm yok, sadece jelibonları seviyorum.'' diyen Natham, midesinin çok ağrıdığını, yataktan çıkamayacak kadar kötü olduğunu ve çok terlediğini anlattı.

VÜCUTTA YÜKSEK SEVİYEDE JELATİN

Ciddi bir gıda zehirlenmesi yaşadığı düşünülen Natham'ın testleri yapıldığında ise yüksek seviyede jelatin fark edildi. Vücudundaki jelatin oranını yediği jelibonlarla açıklayan Natham'a akut divertikülit , kalın bağırsağın ani iltihaplanması ve enfeksiyon teşhisi kondu.

The Sun'ın haberine göre, doktorlar, bu kadar fazla jelibon yemesiyle beraber hayati riskinin doğduğunu, 6 gün boyunca hiçbir şey yememesi gerektiğini söyleyerek, tedaviye aldılar.

TRAVMA SONRASI STRES BOZUKLUĞU GELİŞTİ

Natham, iyileştikten sonra travma sonrası stres bozukluğu yaşadığını ne zaman jelibon görse acil serviste son bulacağını düşündüğünü söyledi. Şimdilerde sağlığına kavuşan Natham, "Başkalarının başına aynı şeyin gelmesini önlemek için tavsiyem ölçülü bir şekilde yemeniz, aşırıya kaçmayın'' diyerek insanları uyarıyor.